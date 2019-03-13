蔡鄭配好不好？蔡英文笑看鄭文燦

媒體問蔡英文跟鄭文燦搭檔好不好？蔡英文笑而不答，鄭文燦則走在蔡的左後方。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月13日電（記者 黃文杰）蔡英文上午到桃園龍潭出席“第一屆超級台灣無線技術（Super TaiRa）國際論壇”，民進黨桃園市長鄭文燦全程陪同。媒體問蔡英文：怎樣看“蔡鄭配”？蔡英文突然回頭看身後的鄭文燦，笑臉沒說什麼。



這也是鄭訪美結束首度與蔡英文“同框”，一路走在蔡的左後方，拍照也站在蔡的旁邊。不過鄭文燦被媒體追問，還是維持“（訪美回來）還是當市長”。



稍後鄭文燦對媒體解釋，他這次去美國是為了增進台美瞭解、城市交流，“我沒有選“總統”沒有要搭檔”、“回來還是當市長”。



由“中山科學研究院（簡稱中科院）”與宏碁公司共同發起成立的“超級台灣無線聯盟”，今天在位於桃園龍潭的中科院龍園研究園區國際會議廳，舉辦“第一屆超級台灣無線技術（Super TaiRa）國際論壇”，吸引了25個國家，超過四百餘位科技界領袖與專業人士的參與，盛況空前。



Super TaiRa聯盟的TaiRa，指的是（Taiwan Radio）。中科院自2014年改制後，開始積極對產業界釋放軍民通用技術，其中非常重要是雷達。



論壇由聯盟主席中科院院長杲中興主持，宏碁榮譽董事長施振榮則以代言人身分推薦該項技術，大會邀請蔡英文致詞，見證該聯盟與六家國內外廠商簽署合作意向書。



上午這場活動，蔡英文親自出席，軍民技術移轉的廠商介紹最新科技，還附帶說“等（蔡英文）連任之後”再來會有更好成果，蔡英文鼓掌笑開懷。



在蔡英文表態爭取2020連任，誰是搭檔？鄭文燦變得炙手可熱，“蔡鄭配”、“蔡燦配”都有人喊。