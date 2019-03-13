港匯弱無礙港股再逼二萬九

中評社香港3月13日電／港匯繼續在弱方兌換保證邊緣徘徊，金管局昨早於紐約交易時段再度入市，4日共接逾30億港元沽盤，但美股在連跌5日後顯著反彈，加上中美貿易代表再通電話，都利好港股投資氣氛。港股第二日造好，大升417點，收報28,920點，重上10天及20天線，但在逼近29,000點有壓力，成交1,092億元。市場人士指出，雖然港匯偏弱，但連續15日有過千億元成交，港匯弱與套息交易有關，並不影響港股的投資氣氛。



港元1個月拆息升至1.43厘



香港文匯報報道，金管局昨於紐約時段再度入市承接15.1億港元沽盤，連同上周六的入市，4日內已共承接了30.17億港元沽盤，港元1個月拆息也升至1.43厘，港匯續處7.85附近。第一上海首席策略師葉尚志表示，港匯近期轉弱，主要與正常的套息交易有關，相信不會影響到港股的走勢。



他表示，一般港元及美元拆息拉闊至1%至1.25%，套息活動就會增多，他形容這是“自然現象”。他又說，本港銀行體系結餘仍然有大約700億元，反映市場資金其實足夠，並不會打擊到港股的投資氣氛。



市傳中美已開始磋商貿易文本的關鍵問題，歐盟也同意修改英國脫歐協議，他指出，上述消息市場已大致消化，市場目前最關注的，其實是經濟前景及企業盈利表現，現在部分資金在29,000點水平，對追貨有較大疑慮。至於近期A股走勢強勁，也可能會引來中央推出降溫行動，故港股是否在29,000點水平找到支持，尚要時間觀察，不排除下一輪恒指又會回調至28,000點。



房產稅暫緩 內房股受捧



藍籌股近全線升，國指亦再升189點，報11,466點，中資金融及內房股表現突出，其中平保（2318）在公佈業績前升2.1%。收市後平保公佈去年純利 大增逾20%至1,074億元人民幣，勝過市場預期。消息指內地暫時難以推出房產稅，投資者憂慮減退，內房股受捧，碧桂園（2007）結束過去3日跌勢，昨升4.3%。



有券商報告預期內地豬肉價格將向上，萬洲（0288）成為表現最好藍籌，大升6.5%，雨潤（1068）更抽升11.4%，惠生（1340）升幅高達14%。港交所（0388）成為大市焦點股份，大行唱好該所將受惠即將推出的MSCI A股期貨產品，港交所在除息後股價再升3.1%。不過，美團（3690）虧損逾千億元，股價昨逆市急挫11.1%。