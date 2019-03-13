華為新款系列手機　發行量破千萬

中評社香港3月13日電／北京時間3月11日，中國通信設備製造業巨頭華為宣布，上市4個半月的華為Mate 20系列手機發貨量正式突破1，000萬部。



這項消息獲得中國網民的叫好與肯定，許多人認為這要感謝美國總統特朗普的“神助攻”。



華為Mate 20系列於2018年10月16日正式發布，共有3款機型（Mate 20、Mate 20 Pro和Mate 20 X）。這款旗艦手機在拍照、充電等方面有諸多創新，還搭載華為自行研發的全球首款7nm制程的麒麟980行動處理器晶片。



華為Mate 20 Pro在2019年2月才在全球行動通訊大會（MWC）打敗蘋果、三星旗艦手機，獲選為全球最佳智能手機。



華為Mate 20系列上市後，平均每月出貨量在200萬到250萬部之間。華為消費者業務CEO、華為常務董事餘承東此前表示，Mate 20系列的銷量預期為2，000萬部。



現在上市才4個半月即完成一半任務，Mate 20系列也打破了華為此前Mate和P系列的銷售記錄。



針對上述“成績”，中國網民紛紛叫好，一名網紅博主說，售價人民幣5，399元（1元人民幣約合0.15美元）起跳的Mate 20 Pro，銷售就占接近一半，“華為這一波太牛了，特朗普（Donald Trump）簡直神助攻”。



中國商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育曾表示，華為這樣一個公司遭到美國方面實施國際創業史上前所未有的扼殺，令其他各國企業聞之膽寒，感覺美國靠不住，想去尋找替代的供應商。



梅新育表示，這對中國這幾年大手筆投資集成電路產業的企業來說肯定是利好的，等於說是特朗普創造了一大批潛在客戶，還不用自己打廣告去推銷。



當地時間2月27日，中國駐加拿大大使館大使盧沙野曾在加拿大《國會山時報》發表題為《關於“華為設備危害國家安全”的幾點思考》的署名文章，稱美國在國際上製造、炒作有關華為設備安全問題，產生了諸多效果，其中之一便是，“給華為做了廣告，讓世界人民都知道在5G技術領域華為是最棒的”。



而實際數據顯示，儘管美國強力圍堵華為布局5G市場，但華為業績不降反升，2018年首度營收突破千億美元，智能手機發貨量也首度突破2億部，逆勢大幅成長，不僅在中國市場稱霸，還超越蘋果向全球手機龍頭三星快速逼近中。



華為創始人、CEO任正非首次接受美國記者採訪，談到美國政府對5G的態度時，任正非表示，“首先我要感謝他們，因為他們都是大人物。原本5G並不為常人所知，但現在這些大人物都在談論5G，我們變得越來越有影響力，也因此獲得了更多的合同……我真的很謝謝他們的提攜。”