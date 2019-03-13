台大教授王業立：“外交部”部慶源於清朝

王業立發文談台“外交部”部慶來源。（照片：王業立臉書） 台“外交部”源於清朝設立的總理各國事務衙門。（照片：王業立臉書） 中評社台北3月13日電／台“外交部”的部慶為何是3月11日？台灣大學政治學系教授王業立11日在臉書發文說明，原來這一天是上溯到清朝，以主管外交的總理各國事務衙門成立之日為部慶。



王業立臉書還表示，祝台“外交部”生日快樂。並放上清朝總理各國事務衙門的照片紀念這段歷史。



王業立指出，1861年的3月11日，清朝設立總理各國事務衙門。它是清朝自強運動中所設立的一個正式掌理外交的衙門機構，也是中國外交現代化之開端，位置在北京東堂子胡同。“中華民國”成立後，“外交部”即以3月11日作為部慶。



對於“外交部”部慶的典故，台前駐美代沈呂巡去年3月曾在媒體發表文章提到，約20年前，台“外交部”設立了一個研究小組以定哪一天為部慶之日。小組中有一派以民國元年元旦“中華民國”開國時，“外交部”同時成立，故主張以元旦為部慶日；但多數意見都認為應該上溯清朝，即其主管外交的總理各國事務衙門成立之時。這個日子經查是清咸豐11年2月1日（“外交部”也保存了咸豐皇帝相關的上諭原件），經換算為西元1861年3月11日，於是建議每年此日為部慶日，並奉核定。第一次的慶祝在1999年。