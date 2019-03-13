中評關注：國民黨徵召韓國瑜會掀起內戰

吳敦義首度表示，保留萬分之一的機會徵召韓國瑜。（中評社資料照） 中評社台北3月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席吳敦義昨天接受電視專訪首度公開表示，保留萬分之一的機會徵召高雄市長韓國瑜參選2020。面對外界拱韓聲音，這是吳敦義首度表態，但從實際面來看，直接徵召這條路是否可行，恐有極大困難需要解決。其中就包括，如何處理已表態參選的前主席朱立倫和前“立法院長”王金平，不讓徵召造成黨內實質分裂和內傷，會是最大重點。



國民黨日前已定調，2020黨內初選採取黨員投票三成、民調七成的規則要產生人選，但吳敦義在遊戲規則定案後，卻又拋出保留萬分之一的徵召機會，讓外界認為吳是在替韓的參選2020預留伏筆，現在吳透過專訪直接點破，把話直接說白。



吳敦義在專訪中強調，因為拿下政權才是終極目標；且若是徵召，沒有所謂二階段初選，也不是在提名之後才來徵召，而是在“初選階段”就搞定。吳並語帶玄機的說，他目前正在注意“一個人”，就算“這個人”的民調是比較領先的，但如果還有另一張牌是一定會贏的，為了重返執政，當然就要打出這張王牌。



目前國民黨檯面上要爭取2020提名的朱立倫和王金平，在黨內都屬於A咖，背後有一定的支持以及來自各界的後援，這些都是兩人的後盾，這也無怪乎，之前吳敦義拋出保留萬分之一的徵召機會時，王金平已強烈反彈表示，不排除參選到底的可能，意即可能脫黨參選。



所以國民黨如真要採取徵召韓國瑜這條路，最大困難是如何讓朱立倫和王金平兩人，以及他們背後的人馬甘願讓位。畢竟在目前各方民調上來說，韓國瑜出戰2020面對潛在最強對手、台北市長柯文哲也沒有到穩贏的狀態，如何讓朱王服氣，主動放棄爭取提名，而不是讓黨內陷入分裂危機，可能是徵召這條路必須面對的最大難題。



畢竟2015換柱陰影仍在，就算吳敦義強調，即便徵召也會在初選階段搞定，但這樣處理方式，說穿了，就和換柱是大同小異，如此的紛擾會不會換來國民黨重返執政一場空，會是接下來關注的重點。