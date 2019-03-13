華為高管：美國低估了華為　高估了自己

陳黎芳表示，目前孟晚舟為華為內部一系列變革做出了巨大貢獻。(資料相) 中評社香港3月13日電／多維新聞報道，北京時間3月11日，華為科技有限公司公布了一份其董事兼高級副總裁陳黎芳在3月5日接受加拿大廣播公司（CBC）記者專訪的全文實錄。



陳黎芳表示，目前孟晚舟為華為內部一系列變革做出了巨大貢獻。事件發生後，她十分樂觀堅強。對於美國，美國當局並沒有事實基礎，只是試圖用輿論去影響其他國家的政府和民眾，它低估了華為內部的團結意志，高估了自己的影響力。



以下為採訪全文（以下各章採訪的標題，為華為發布的採訪實錄原文內容）：



孟晚舟很堅強、也很樂觀



1.記者：想問一個加拿大人都非常關心的案子，也就是孟晚舟的案件。她被逮捕時您覺得吃驚嗎？



陳黎芳：我非常震驚，當時甚至不敢相信。我跟晚舟已經在華為共事25年，既是同事也是朋友，對她非常熟悉和了解。我們剛來公司的時候都是才20多歲的姑娘。晚舟在工作上特別刻苦、特別勤奮，而且特別愛讀書。有時候在一起開會，她會利用各種時間修改她的文件，休息時還抓緊背幾個英語單詞。孟晚舟出事以後，我兒子也跟我說了一件事。他說去年申請大學時有一個財經的問題想要請教她一下，自己沒有想到晚舟阿姨會秒回他。可見，晚舟是一個充滿善意的人，一點點小事都樂意幫忙。



她個人的專業才能我也非常佩服。她領導了華為的財經管理變革，使得華為在資源配置、流程優化、運營效率、內控建設方面都有了比較優秀的管理實踐。我相信，晚舟無論在是哪家世界100強公司工作，絕對都會是最優秀的CFO之一。



她突然遭遇這樣的事情，我特別心疼她。她在溫哥華機場被扣留時，個人權利遭到了非法的侵害。但是孟晚舟自己特別堅強也特別樂觀。這也感染了我和我的同事們，不會讓自己陷到情緒當中去，會客觀地去面對。一方面，我們反對美國政府這麼做，基於對企業的指控就逮捕企業高管，這樣的事情太罕見了。但另一方面，我們又必須客觀理性地對待，依靠法律來解決這個問題。美國政府這樣的行為是對司法程序的濫用。我們仍然相信加拿大政府是自信的、公正的、獨立的，也相信加拿大司法系統一定能夠公開、透明、公平、公正地處理。



2.記者：似乎你的信心要比中國政府還要足，為什麼？您講到了更加相信加拿大司法系統的公正透明，聽起來比中國政府對加拿大司法更有信心。



陳黎芳：我沒對比過。您覺得我更有信心？



記者：中國政府說這個事件受到了政治的影響，也說到了司法獨立在加拿大似乎無法實現，聽起來你對加拿大的司法系統還是有很大的信心，為什麼？



陳黎芳：我也認為這件事是政治驅動的。因為特朗普總統自己講過，加拿大外交官也講過。他們的話表明這個案子就是政治驅動的。另外，我們在加拿大除了相信法律還能相信誰呢？我們當然相信法院最後一定能夠做出公正的裁決。



3.記者：回到孟晚舟案子上，剛才您說到，您會以一種客觀、理性的態度去應對、思考發生了什麼以及接下來要做什麼。您真的可以做到這麼客觀和理性嗎？似乎聽起來有很多個人的感情在裡面。



陳黎芳：我是一個女性，肯定有感性的一面。也可能因為我是一個女性，也就更同情孟晚舟的遭遇。作為一個職業女性突然面臨這種困境，一定十分難受和煎熬。她有四個孩子，三個兒子，最小的是女兒。她怎麼會不思念自己的家庭呢？我有感情但並不妨礙我理性思考。

