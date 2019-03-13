綠委指凌友詩與盧麗安等被統戰　劍指韓國瑜

綠委劉世芳。（照片：擷取自“立法院”隨選視訊頻道） 中評社台北3月13日電（記者 倪鴻祥）民進黨“立委”劉世芳今天上午在“立法院”內政委員會質詢時指大陸的政協凌友詩、上海市台灣同胞聯誼會會長盧麗安都是高雄人，被當統戰工具，質疑“不曉得高雄最近發生什麼事情”。疑似影射、抹紅中國國民黨籍高雄市長韓國瑜。



“立院”內政委員會上午審查《災害防救法》部分條文修正草案，“內政部長”徐國勇出席接受詢答，討論是否新訂散佈災害假訊息的處罰問題。



劉世芳指大陸政協委員凌友詩實在很對不起“中華民國”的另外一位“總統”蔣介石，因為凌友詩是台灣一位退休海軍副艦長的女兒，最近在兩會表示期盼趕快看到兩岸統一的到來，凌友詩這種說法與身份，有沒有違反台灣的法律？



劉世芳質疑，凌友詩是不是跟已經落籍上海的上海市台灣同胞聯誼會會長盧麗安很像？應該要被取消戶籍，甚至健保在第一時間內就不要給。她覺得相當可惜，凌友詩被人當成統戰工具，還洋洋灑灑被稱讚北京話很標準會捲舌，盧麗安是高雄旗山人，凌友詩父親是左營眷村人，所以“我不曉得高雄最近發生什麼事情”。



徐國勇表示，覺得這個東西實在不應該，畢竟是“中華民國”台灣領土的人民，擔任女政協，這當然會取消戶籍，她沒有戶籍就沒有健保，會按照相關規定處裡，陸委會有在處理，認定後會由“內政部”進一步處理。