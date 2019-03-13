台灣軍民技轉　語音通信直穿重重山脈

會場介紹“中科院”技轉之軍民通用技術。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月13日電（記者 黃文杰）蔡英文上午到桃園龍潭出席“第一屆超級台灣無線技術（Super TaiRa）國際論壇”，會場也展示“中山科學研究院”（簡稱中科院）技轉之軍民通用技術，最厲害是從龍潭活動的現場，在不需要經過任何中繼設備之下，直接穿越重重山脈阻隔，與位在雲林麥寮的人員做語音通信的強大功能。



Super TaiRa聯盟的TaiRa，指的是（Taiwan Radio），代表Taiwan Radio台灣本土自主技術領先全球，



聯盟代言人也是宏碁榮譽董事長施振榮施提到，Super TaiRa聯盟會成為新的國際研發的平台，也啟動未來台灣產業50年另一新發展。



該項技術是源自於中科院技轉之軍民通用技術，經宏碁公司發揚與應用，成為一項領先國際的亮麗成果。



Super TaiRa具穿透障礙能力強、抗干擾能力佳、使用功率低、產品壽命長及成本低等優越特性，在物聯網及防救災等領域，有非常廣泛的應用價值。



上午向蔡英文介紹示範這套系統，在沒有任何中繼站，語音通訊可以穿越新竹頭前溪，甚至越過濁水溪，從桃園龍潭到雲林麥寮，暢行無阻。



業者還引述高雄市長韓國瑜“貨出去、人進來、才能發大財”，對於通訊技術研發，最希望就是“波”可以順利傳出，穿越重重山脈，就能創造利潤，



會場聽到語音通信，聲音感覺像機器人，比較“延遲”，業者事後解釋，是因為這中間，有保密、解密關係，但面對周遭這麼多電磁波，順利穿透，沒有中繼站，到雲林麥寮。



Super TaiRa不但是一個大突破，無線傳輸技術，獲得宏碁、緯創、台積電、日月光、數位光訊，以及三個國外重大客戶等實測人員一致的肯定，帶動產業發展，評估未來可產生上兆元（新台幣）以上的商機。