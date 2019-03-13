蔡政府拒自經區　藍委批犯恐中大頭症

國民黨團13日召開記者會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月13日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立委”曾銘宗、費鴻泰、賴士葆13日上午舉行“民進黨不拼經濟拼統獨”記者會，強調同黨籍高雄市長韓國瑜提出的“自由經濟示範區”及藍營提的草案，明明是要拚經濟的民生法案，卻被民進黨蔡政府故意抺黑抺紅，根本犯了“恐中大頭症”，真是悲哀。



曾銘宗、費鴻泰、賴士葆上午在黨團辦公室舉行記者會，反駁非財經專業的“行政院長”蘇貞昌昨天指稱“自由經濟示範區”不可行的4個理由都不是理由。



他們提出7點反駁蔡政府的質疑。一，蘇貞昌說《自由經濟示範區特別條例》在國民黨多數時期也通不過，其實是當時民進黨利用抹黑、抹紅策略，強力杯葛，國民黨只好不敢強行通過，民進黨阻擋拚經濟之重大民生法案，歷歷在目，還把責任推給國民黨。



二，蔡政府認為會沒有稅收，國家會輸。其實自由貿易經濟特區之設置主要目的為吸引國外投資，來台設廠並創造就業機會；提供租稅優惠是國際慣例，否則沒外資進來就無法帶動整體經濟發展，無從創造就業機會，更遑論會有稅收。



三，“農委會”稱本土農漁工業產品抵不過進口低價農漁工業產品，產業全輸。其實農漁業產品部分，已明文規定內銷須事先經“農委會”核准，不會發生傷害台灣農漁業的問題；工業產品銷售至課稅區也須課徵相關貨物稅、關稅、營業稅，無不公平競爭問題。



四，蔡政府稱進口外勞帶來低薪，勞工輸。其實民進黨曾於2017年修正《外國專業人才延攬及僱用法》規定，放寬外國特定專業人才來台工作限制，怎會是國民黨制定自經區相關法案會造成勞工輸。



五，蘇貞昌質疑大陸的產品會從MIC變成MIT，帶來中美貿易問題。其實是“財政部”推動建置“六港一空”等自由貿易港區，即是如此施行，怎會有問題？



六，蘇貞昌說開放陸資，國家淪陷，台灣會成為中共共犯。其實國民黨提的相關草案裡，根本沒有要開放陸資，而是會回歸《兩岸人民關係條例》之事前審查機制，由“經濟部”會同相關機關逐案進行實質審查，蔡政府根本可以禁止陸資投資。



七，蔡政府質疑會帶來放棄產業升級、掏空本土產業、加重低薪危機、傷害MIT等四大傷害，使整個台灣變成加工出口區。其實自由貿易經濟特區是台灣經濟的解藥，一為加入RCEP（區域全面經濟夥伴協定）與CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的基礎準備工作，逐步融入世界經貿體系，為台灣經濟發展帶來生機，二是希望由點到面，培養產業競爭力，促進產業升級，創造就業機會，全民拚經濟，徹底解決低薪困境。