不滿綠污名軍公教　前陸官校長陳良沛參選

前陸軍軍官學校校長、退役少將陳良沛。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月14日電（記者 高易伸）爭取中國國民黨高雄市鳳山選區“立法委員”提名的退役少將、陸軍官校前校長陳良沛13日接受中評社訪問表示，3月16日“立委”補選將是“2018年九合一地方選舉的延長賽、2020大選的前哨戰”。倘若民進黨4席皆墨，不僅提前宣告民進黨操作恐中、反中策略失靈，更代表台灣社會否決了蔡政府上台以來的大陸政策，凍結已久的兩岸關係將出現和緩曙光。



陳良沛，1955年生，高雄人，祖籍湖北省黃陂縣。三軍大學戰爭學院、戰略研究所。政治大學外交系暨國際關係研究所碩士。從任陸軍軍官學校第26任校長，為陸軍官校校長從中將改制為少將後的首任校長，也是第一位出生於台灣的陸官校長，於2010年7月15日於陸官校長任內退伍。



民進黨主席卓榮泰昨日與現任黨籍台南市“立委”連袂在“立法院”舉行記者會，卓強調，民進黨若無法守住應守席次，北京將更肆無忌憚的表示可加速完成“一個中國”、“簽訂和平協議”等，因此全黨投入選戰目的是要力抗逆流，肩負守護台灣使命。



對此陳良沛認為，民進黨為政治選票利益長期挑撥“軍民一家親”，又污名化軍公教警消視其為“米蟲”。軍人職責“保家衛國”天經地義，工作上又具赴死義務，但執政黨的所作所為卻在在嚴重打擊士氣。



陳良沛說，對內民進黨推出三大法案（一例一休、年金改革、同婚）不被廣大台灣社會滿意；對外又激化兩岸關係，試圖操作統獨意識形態，把九二共識硬拗為“一國兩制”，對內恫嚇百姓。



陳說，這些失當的政策已在去年地方選舉呈現出民心思變的結局，面對即將到來的“立委”補選還要重施故技，效果恐怕不大。因此這次補選是再一次檢視台灣民意的最好方式。



陳良沛表示，2016民進黨一舉拿下“立院”過半席次，但民進黨以多數暴力聚焦政治內鬥，大過百姓民生經濟等相關提案，“促轉會”、黨產會等“東廠”表現外界有目共睹。未來選民要選擇何種特質的人進入“國會”？是依附在政黨派系下的？還是財團豢養的？他認為台灣選民歷經去年選舉已經有所提升，未來將更重視候選人的品德、操守、誠實、信任與專業等特質。

