高雄市議長許崑源一行　訪廣東電器製造業

高雄市議會廣東友好參訪團。（照片：高雄市議會提供） 中評社高雄3月13日電（記者 高易伸）高雄市議會廣東友好參訪團連續走訪格力電器公司及美的集團二大電器製造業。設在廣東佛山順德的“美的集團”，素有大陸小家電王國之稱，也在廣州、中山及安徽、湖北、江蘇、重慶、江西、河北等設有生產基地，擁有全球60多個海外分支機構。國民黨高雄市議會議長許崑源認為，大陸家電製造業在智能製造、智慧零售及智慧物流服務研發先進，值得台灣借鏡與學習。



珠海格力電器公司是大陸集研發、生產、銷售及服務於一體的空調最大企業，格力電器有九萬名員工，研科人員多達一萬二千人，針對家電結合藝術、生活及環保的研發，投入大量人力，許崑源一行與參訪團實地觀摩後留下深刻印象。



許崑源說，透過觀摩電器產業，讓他對家電融於生活、融於藝術及側重智能技術研發，有深刻體驗，尤其對格力電器堅持創新及投入大量資金進行研發，並拿二萬個發明專利，表示佩服。



許崑源認為，電器用品是生活不可缺少的一部分，格力電器讓空調變為不只是空調，並將空調成為家庭的傢俱及藝術品。大陸各項產業一直在進步，不僅為人民帶來生活便利，也為國家社會帶來財富，希望台灣能放下政治爭議，以人民利益為優先，兩岸合作，共創雙贏。



許崑源強調，珠海市及佛山市的進步建設讓人驚艷，他一定要建議高雄市長韓國瑜有機會一定要來珠海及佛山走走看看。



高雄市議會一行與珠海市政府及台辦進行交流，期盼針對高雄觀光產業、農漁產品進行行銷；議長許崑源說，高雄市長韓國瑜上任不到三個月，積極展現城市行銷的企圖心，議會也要為高雄盡一份心力，協助市府打開大陸城市交流的大門。該團將於珠海、佛山、廣州及深圳等城市停留七天六夜，預計3月17日返回高雄。