逢甲商圈調查：人潮營收雙下滑比金融海嘯慘

逢甲統計系特聘教授李燊銘。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月13日電（記者 林谷隆）逢甲大學統計行銷研究小組12日召開記者會，公布逢甲商圈調查結果，2018人潮量首度跌破1100萬人次，僅有1091萬多人次，較2015年最高峰的1328萬人次下滑237萬人次，為近11年來的最低點。營業額部分，2017年跌破新台幣百億仍持續下滑，2018年營業額也僅剩85億元，比2009年金融海嘯時的87億營收還低。



逢甲大學統計行銷研究小組由逢甲統計系特聘教授李燊銘主持，成員涵蓋十多位逢甲大學教授與研究生，連續11年針對逢甲商圈進行發展調查，並定期公佈調查結果。



李燊銘指出，逢甲商圈國際客比例一直約在1.5%到3%之間，2018人均消費力每次1700多元，相較台灣遊客每次平均消費600多元，國際客的貢獻度不少，顯示是台灣消費力下降。



李燊銘表示，逢甲商圈人潮、營業額雙雙下滑，是否代表特色不再，無法吸引海內外旅客來訪，仍需要進一步觀察，但是逢甲商圈人潮高峰是2015年的1328萬人次，該年度來台陸客也是最高峰的418萬人次，隨後陸客銳減，逢甲人潮減少，確實是呈現正相關，但不能肯定是絕對的主因。



李燊銘建議，近年電商平台增加，網購方便，也可能影響觀光人次，受訪者使用智慧型手機達98.2%，如何將消費結合智慧型手機，可能是未來轉型關鍵。



雖然逢甲商圈人潮與營業額雙雙下滑，但住宿商機並未下滑。李燊銘指出，逢甲住宿商機在2014至2016年都維持在21億元，2017年下滑到僅17億8千萬元的住宿商機；但在2018年調查抽樣人數中，有18.9%受訪者是住宿在逢甲，整年約206萬住宿人次，平均每房金額2000元計算，去年有20億6千多萬元住宿商機，這跟近年逢甲地區旅館業數量大增有關。



2018年度問卷調查在11月22日至11月25日晚間，以到逢甲的消費者進行面訪隨機調查，成功訪問1000名消費者。李燊銘表示，住宿者的平均消費金額862.1元、沒有住宿者僅有569.9元，兩者差距達292元。