賴士葆：李登輝的戒急用忍垮了台灣經濟

藍委賴士葆。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月13日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立委”賴士葆今天上午表示，今天台灣的GDP只佔大陸GDP的4%左右，就是因為當年李登輝推“戒急用忍”，強烈政治干預自由經濟，使得台灣經濟從此大陸愈差愈遠。他向“行政院長”蘇貞昌叫陣，要求針對自由經濟示範區和進行大辯論。



中國國民黨三位大咖財經“立委”曾銘宗、費鴻泰、賴士葆上午舉行“民進黨不拼經濟拼統獨”記者會，反駁蔡政府推翻高雄市長韓國瑜提自由經濟示範區的理由都不是理由。



曾任國立政治大學企業管理研究所專任教授兼所長的賴士保表示，賴清德替民進黨的“立委”補選候選人輔選時說，民進黨只剩下一口氣；蘇貞昌在“立院”院會質詢時也公開承認民進黨現在情況不好，但蘇貞昌還在拚政治，不要拚經濟；他要公開挑戰蘇貞昌，希望比照昔日民進黨執政時推動二次金改時的作法，來一次公開大辯論。



他說，推自由經濟示範區的終極目標，就是希望讓台灣走向新加坡模式，星國土地只有高雄的四分之一；星國人均所得（GDP）近5、6萬美元，台灣現在只有2萬4千美元，星國有的條件高雄都有，兩邊怎麼會差這麼多？



賴士葆表示，歷史已告訴我們，政治干預經濟的結果很淒慘，1996年因為李登輝推“戒急用忍”強烈政治干預自由經濟，影響經濟自由化，使得台灣經濟從此大陸愈差愈遠，當時台灣的GDP佔大陸GDP的34%左右，今天台灣的GDP佔大陸GDP的4%左右。



他指出，台灣現在跟大陸各省相比，廣東、江蘇都贏台灣，台灣若與大陸各省相比，勉強排到第六或第七，有人預估連湖北都可能要追上台灣；台灣經濟一直無法往上，大陸卻一直往上，大陸經濟發展模式從深圳開始，深圳就是特區，深圳人口和台灣差不多，但GDP比台灣高很多。其實只要高雄、台中、新北市一起發展，就可以帶動全台經濟。



賴士葆說，蔡英文為取得民進黨內2020大位的代表權，所以拚命打恐中、仇中、抗中牌，但希望民進黨最後這口氣能拚經濟，讓台灣人民日子過好一點。