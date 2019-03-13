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中評鏡頭：蔡抵桃園 警方鋪雞爪釘維安
http://www.CRNTT.com
2019-03-13 14:46:37
蔡英文到桃園龍潭出席國際論壇，警方加強維安，擺出交通錐封路，還鋪雞爪釘，嚴防突如其來車輛衝撞。（中評社 黃文杰攝）
中評社桃園3月13日電（記者 黃文杰）蔡英文上午到桃園龍潭出席“第一屆超級台灣無線技術（Super TaiRa）國際論壇”，由於活動場域位於偏遠地區，警方加強維安工作，當蔡英文車隊抵達之前，路口紅綠燈全面淨空管制。
警方為了避免突如其來的車輛衝撞發生，先用交通錐進行封路，也罕見看到鋪上雞爪釘攔停，車輛即使強硬闖關，企圖衝撞蔡英文車隊，輪胎也會遭刺破，無法前進。
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