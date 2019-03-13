﻿投票前歐讓步 英協議仍難過關

中評社北京3月13日電／在英國下議院12日對脫歐協議再度表決前一晚，發生戲劇性一幕，英國與歐盟臨時達成共識，同意修改關於北愛爾蘭與愛爾蘭邊界問題的爭議條款，為投票通過帶來一線生機。但英國檢察總長在投票前發布法律意見，認為新的改變仍未消除北愛爾蘭無定期留在歐盟關稅區的風險，又為脫歐協議造成沉重的一擊。



英國首相文翠珊與歐盟達成的脫歐協議遲遲無法在下議院通過，最大障礙之一就是北愛邊界保障措施（backstop）。許多議員擔心該方案會令北愛無限期地留在歐盟關稅區，希望雙方修改脫歐方案，但文翠珊多次赴歐游說都未成功，外界都預計她會在12日經歷第二次慘敗。



當地時間11日下午5時，文翠珊突然決定飛往法國特拉斯堡，不願放棄最後談攏的可能性，她與歐盟委員會主席容克談到深夜，在最後一刻奇跡般地達成共識，並發表聯合聲明，宣布在北愛邊境問題上取得了突破性進展。



容克：最晚5月23日脫歐



根據聯合聲明，雙方將對該方案進行具有法律約束力的修改，確保英國不會無限期地留在歐盟關稅區，如果歐盟試圖這樣做的話，英國可以通過獨立仲裁退出。此外，英國還發布了一份單方面聲明，表示如果歐盟不盡最大努力和英國達成貿易協議，那歐盟也不能阻止英國單方面退出該方案。



容克在聯合記者會上向英國議員喊話，稱歐盟希望英國有序脫歐，“不會再有第三次機會”，假如議員仍投票反對協議，可能最後根本無法實現脫歐。文翠珊凱旋回國時也表示，“現在是團結的時候，一起力挺這項改良過的脫歐協議，並交付英國人民的命令。”



另外，榮克致函歐洲理事會主席圖斯克時，還表示脫歐最晚可以延長至今年5月23日，即歐洲議會的選舉日。若英國屆時仍未脫歐，則必須參與歐洲議會選舉。



在英歐達成協議的消息傳出後，英國輿論趨於樂觀，形容脫歐協議是“死而復生”，認為最新進展為脫歐協議的通過帶來一線生機。有媒體甚至刊出歐盟首席談判代表巴尼耶向文翠珊行吻手禮的照片，並引用經典英文歌曲的名字《以吻封緘》（sealed with a kiss）作為旁白，指脫歐協議的最大障礙已經清除。



英媒估協議大比數被否



下議院預計在12日下午7點（本港時間13日凌晨3點）對脫歐方案進行投票。不過，英國檢察總長郝思賢12日上午公布的法律意見指出，雖然有關北愛的條款進行修改，降低了英國被無限期和非自願地受困該方案的風險，但法律風險“依然存在”，實際上英國沒有其他符合國際法的手段來退出該方案。郝思賢的意見能直接影響投票結果，早前的樂觀情緒立即一掃而空，市場上的英鎊匯率應聲大跌。



在郝思賢意見的影響下，約有100名成員的保守黨疑歐組織“歐洲研究小組”敦促議員投反對票，擁有10席的北愛爾蘭民主統一黨（DUP）亦透露不會支持協議。



工黨、蘇格蘭民族黨等在野黨也批評，脫歐協議是歷史上最為糟糕，強調在表決時不會支持。文翠珊無疑會迎來第二次慘敗，英媒預計她的協議會以超過100票的票差被否決。



根據英國官方早前公布，如果脫歐協議未獲通過，下議院將於13日表決是否同意無協議脫歐，14日再表決是否延期脫歐。



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