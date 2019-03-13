攜手第三勢力？卓榮泰：不限時代力量

卓榮泰。（中評社 黃筱筠攝） 卓榮泰出席民進黨中執會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月13日電者（記者 黃筱筠）民進黨今天召開中執會議決2020年“總統”及區域“立委”提名初選作業選務相關事項、第10屆區域“立委”艱困徵召選區總數及選區別。針對艱困選區是否討論與第三勢力合作，民進黨主席卓榮泰受訪說，這個今天不會談，未來保持協調可能性與空間，但他也說，不一定是與時代力量，可能與任何人、任何團體，都保持合作、協調空間。



有縣市議員瞄準“立委”選舉，黨中央是否不樂見？卓榮泰說，上次中常會我們請常委們同意三項協調原則，希望縮短協調時間，各小組用最短時間去協調，減少內部黨不必要競爭；他不希望提名過程影響現有的公職人員戰力，希望選舉之後不論地方首長、地方縣市議員都不希望席次減少，應該要維持這樣戰力，但屬於黨員權力也不會煞抹，希望協調過程以這樣原則為主。



現任“立委”爭取一例一休或是支持同志法案者，是否成為初選攻擊對象？卓榮泰說，從政黨員遵守黨中央、黨團重大政策，都不能成為他們的包袱，應該是成為在黨內努力的方向。



他強調，不希望黨內初選過程裡面，互相用這樣方式攻訐對方。黨應該要保護執行黨內重大政策的黨內同志們，這是民進的責任。



民進黨6日已敲定“立委”初選時程，3月25日至3月29日進行初選領表登記；初選協調截止日是4月17日，當天下午“立委”初選民調分組抽籤；4月22日至5月17日執行“立委”初選民調，必要時得延展一週；中執會5月22日公告“立委”初選提名名單。