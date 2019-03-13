藍議員王欣儀率眾前進黨中央　促徵召韓國瑜

藍議員王欣儀發起“#徵召韓國瑜全台發大財”活動，與10多位挺韓的青年在國民黨中央前召開記者會。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北3月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨基層拱高雄市長韓國瑜出戰2020聲音不斷，黨籍的台北市議員王欣儀與10多位挺韓的青年今天在國民黨中央前召開記者會，發起“＃徵召韓國瑜全台發大財”、“灌爆KMT臉書！”的留言活動。王強調，天底下哪有第一名不選，派二軍選的道理？必須直接推派最有把握能打敗柯文哲、推翻民進黨的人選，而這人就是韓國瑜。



王欣儀也說，基層民眾強烈反映，若明年不是韓國瑜參選，更可能放棄投票權利，甚至轉向柯文哲，她期待透過眾人之力，讓黨中央感受強烈的民意聲浪，推派絕對勝選的候選人韓國瑜。



王欣儀是現任台北市議員，但已表態要爭取2020國民黨大安區“立委”的提名，她今天號召了十多位青年到國民黨中央黨部前召開記者會，他們舉著“徵召韓國瑜全台發大財”、“總統”挺韓 其餘免談”等標語，希望給黨中央壓力，直接徵召韓國瑜。



王欣儀說，她號召大家上國民黨官方臉書，在每則貼文下留言“＃徵召韓國瑜全台發大財”，表達全民對國民黨徵召韓國瑜的期盼，藉此讓國民黨不論在基層或是網路上，都能強烈感受到這民意聲浪已勢不可擋，必須面對。



王欣儀強調，許多民眾反映，唯有韓國瑜能帶領國民黨重返執政，甚至現在焦慮不已，若是明年不是韓參選，可能放棄投票權利，甚至轉向柯文哲，這樣的聲音國民黨不能不注意。



王欣儀說，天底下哪有第一名不選，派二軍選的道理？必須直接推派最有把握能打敗柯文哲、推翻民進黨的人選，而這人就是韓國瑜，國民黨沒有內耗本錢，這次選舉只有贏不能輸，也唯有韓能解救升斗小民於民進黨執政的水火苦痛中。