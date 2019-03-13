﻿穩定促旅業　全疆遊客破1.5億人次

中評社北京3月13日電／記者李理北京報道：新疆社會安定極大促進旅遊業的發展，新疆維吾爾自治區政府副主席彭家瑞在回答大公報記者提問時說，新疆旅遊業已經成為拉動經濟增長的重要引擎，今年在接待國內外旅遊人數和實現旅遊增長總額兩個重要指標方面，均要實現40%以上的增長目標。



數據表明，截至2018年底，新疆接待旅遊人數已經突破了1.5億人次，旅遊總收入實現2579億元（人民幣，下同），分別增長41%和41.5%。彭家瑞形容，新疆目前是夏季旅遊火、冬季旅遊旺、節慶假日旅遊忙，全年都是旅遊旺季。當前新疆社會大局持續穩定，吸引力進一步增強，新疆正在採取一系列有針對性的措施，抓住這樣穩定的大好局面，來破解制約旅遊發展的一些瓶頸問題，全力補齊旅遊融合發展的短板。主要有四個方面發展新疆旅遊業：



一是堅持規劃引領，打造重要經濟旅遊強區和世界重要旅遊目的地的總目標，進一步完善旅遊發展規劃和一些重點區域的專項旅遊規劃。



二是打造旅遊知名品牌，核心是把“新疆是一個好地方”打造成亮麗名片，從而形成新疆旅遊鮮明標誌，進一步提升新疆旅遊的整體形象。



三是提高旅遊發展保障水平，統籌線上線下和疆內疆外資源，進一步應用新技術、新手段、新媒體，完善旅遊營銷網絡，加快公路、鐵路和基礎設施建設，著力解決交通基礎設施和旅遊服務配套的制約問題。



四是進一步加強旅遊市場整治，全面提升服務水平，讓新疆旅遊業能夠真正成為帶動能力最強，造福百姓最廣的富民產業。



（來源：大公報）