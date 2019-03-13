《強制執行法》草案或年底提交人大

中評社北京3月13日電／12日，十三屆全國人大二次會議舉行記者會。最高人民法院審判委員會副部級專職委員劉貴祥針對“攻堅『基本解決執行難』”是否可持續回應，今次就所有不放心案件進行系統性排查，並納入案件管理系統，將上述案件永遠在監控之下，是為“卸下了沉重歷史包袱”，令司法部門執行工作進入了良性循環狀態。目前，最高法院正密鑼緊鼓地起草《強制執行法》，爭取在今年年底向全國人大提交。



“執行難”堅持標本兼治



“我們在『削平山頭』的時候，同時在做艱苦的『鋪路架橋』工作。”劉貴祥表示，是次攻堅“執行難”堅持了標本兼治，並形成了“不可逆”的固化機制。“全國法院使用網拍系統，這能夠逆轉嗎？法院編製了網絡化的查控系統，在北京可以查中俄邊界一個信用社的存款，這樣的網絡體系能逆轉嗎？信用懲戒得到社會各界的廣泛認可，這能夠逆轉嗎？”劉貴祥用三個“不可逆”表示，未來法院執行情況將越來越好。



“我們已經制定了下一步推進解決執行難的五年工作綱要，從執行體制改革、執行模式改革到整個信息化升級換代等等方面做了一個全面的部署。”劉貴祥表示亦正在就執行難問題制定從源頭治理的方案。



劉貴祥表示，最高法院正在按照人大常委會的要求，密鑼緊鼓地起草《強制執行法》，爭取在今年年底向全國人大提交。還有和強制執行密切相關的企業破產制度的完善，探索制定個人破產制度等等。



（來源：大公報）