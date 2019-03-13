中國援越老戰士與越方緬懷英烈共敘友誼

中評社香港3月13日電／中國駐越南大使館12日在河內舉辦招待會，中國援越抗美老戰士及烈士親屬等與越方老戰士及友好人士聚集一堂，暢敘兩國傳統友誼，頌揚中方援越英烈。



新華社報道，中國駐越南大使館武官羅賓在招待會上致辭時表示，半個世紀前，總計32萬人的中國援越部隊參加了越南的抗美救國戰爭，1400多名中華民族優秀兒女犧牲在越南國土上，為中越傳統友誼建立了不朽豐碑。在中國援越老戰士和烈士親屬訪問越南之際舉辦本次招待會，旨在暢敘中越傳統友誼、頌揚英雄烈士。



中國援越抗美老戰士代表、原中國後勤部隊一支隊三大隊四營副教導員謝長庚在致辭時表示，這次能夠重返越南，尋找舊戰場，祭掃烈士英靈，與越南戰友聚會，心情十分激動，感謝越方精心維護中國烈士陵園，祝願兩國人民世代友好，中越友誼萬古長青。



越南《人民軍隊報》原國際部主任陳戎在致辭中表示，今天的招待會充滿溫暖真情，體現了越中兩黨兩國間的深厚友誼。越方不會忘記中方的巨大幫助，希望年青一代能繼續為兩國友誼做出貢獻。



在招待會上，中越老戰士和友好人士紛紛以講故事、詩朗誦、唱革命歌曲和友誼歌曲等形式，深入開展友好交流。中方老戰士和烈士親屬等此前還祭掃烈士陵園，尋訪昔日戰場。

