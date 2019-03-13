﻿薪酬低　七成青年無工作滿足感

中評社香港3月13日電／人工低令工作沒有滿足感！民建聯調查顯示，七成18至29歲年輕打工仔對目前工作沒有滿足感，當中最多人（34.8%）因為薪酬偏低，其次有16%是因為工時長。立法會議員鄭泳舜表示，調查反映基層市民沒有受惠大圍經濟增長，建議利用香港在大灣區優勢，進一步尋求經濟發展，又建議政府加強青年就業支援輔導服務。



民建聯在1月3日至26日，以電話訪問412名18歲或以上市民，發現愈年輕的打工仔，工作滿足感愈低，72.4%年輕打工仔沒有滿足感；同時，他們的工作壓力亦愈大，64.5%的19至29歲僱員表示有壓力，較45至59歲的42%多。



去年下半年經濟波動，38.1%受訪者表示過去一年薪酬無調整，甚至10.1%人被減薪，51.7%有加薪；展望未來，受環球經濟不明朗因素影響，49.7%受訪者認為明年不會或不肯定會否獲得加薪。



鄭泳舜表示，調查顯示年輕人剛跳出學校投身工作，因為擔心表現達不到僱主要求而感到壓力。



他建議，政府加強青年就業支援輔導服務，並協助學校籌辦“生涯規劃”，及早熟悉就業市場的運作和狀況；當局亦應做好配對工作，加強培訓並鼓勵青年投身優勢產業，如新科技產業和檢測和認證產業等，同時把握“一帶一路”和大灣區商機，令香港經濟發展進一步惠及基層。



（來源：大公報）