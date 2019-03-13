安徽集中整治脫貧攻堅中的形式主義官僚主義

中評社北京3月13日電／2019年是脫貧攻堅進入決戰決勝、攻城拔寨的關鍵節點。新春伊始，安徽在全省開展“嚴規矩、強監督、轉作風”集中整治形式主義官僚主義專項行動的同時，聚焦扶貧領域，出台實施《關於集中整治脫貧攻堅中形式主義官僚主義問題的若干措施》，全面梳理扶貧領域存在的形式主義、官僚主義問題，展開集中整治。



“不得要求群眾滿意率100%，不得要求基層幹部填寫脫貧攻堅履職手册、工作日志等，不得要求通過手機APP等載體表現幫扶痕跡，省扶貧開發領導小組、省扶貧辦2019年發文均要比2018年減少50%以上，嚴禁貧困縣建設華而不實、勞民傷財的‘標誌性建築’……”



此次集中整治，安徽逐項逐條提出了“十整治十堅持”的整改措施，梳理出一系列負面清單，問題指向明確。



安徽省扶貧辦有關負責同志介紹，省委堅持從政治上認識和解決脫貧攻堅中的形式主義、官僚主義問題，省委主要負責同志審定整治措施，並以省委辦公廳名義發文。在整改措施上，突出一個“實”字，注重有效性和可操作性，對各項整改措施進行細化實化，切實做到重點突出、內容具體、責任明確，確保各類問題改徹底、改到位，取得實實在在的效果。



近期，安徽省紀委公開通報曝光了3起形式主義官僚主義典型問題，其中2起發生在扶貧領域。



“扶貧領域的形式主義、官僚主義，特別是數字脫貧、虛假脫貧等問題，會嚴重影響脫貧攻堅有效推進。”安徽省紀委相關負責同志表示，全省各級紀檢監察機關將持續用力，常抓不懈，著力發現和推動解決脫貧攻堅過程中人民群眾反映強烈的突出問題、關鍵問題，推動全面從嚴治黨向基層、向一線、向群眾身邊“三個延伸”，把黨的扶貧政策更好落實到群眾心里。



（來源：安徽省紀委監委）