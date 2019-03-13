日本豐田準備“跨界”參與航天項目

中評社北京3月13日電／全球知名車企日本豐田汽車公司把目光瞄向了月球，準備“跨界”參與製造月球車。這家公司與日本宇宙航空研究開發機構12日宣布，雙方將就太空探索任務開展合作，利用豐田的燃料電池技術，研發載人增壓月球車。



據介紹，計劃研發的這種月球車長寬高分別為6米、5.2米和3.8米，大小相當於兩輛小面包車。它可在宇航員手動操控或遙控下在月球表面行駛，也可自主行駛，行駛距離可達1萬公里以上。車內配備增壓裝置，宇航員可不必穿著宇航服在其中工作生活，相當於一個可移動的居住艙。艙內可供2名宇航員居住，最多可容納4人。



日本宇宙航空研究開發機構理事若田光一透露，他們的目標是2029年發射這種月球車。他說，月球表面形態複雜、環境嚴酷，大範圍的載人月面探測必須要有能在這類環境中長距離行駛的增壓月球車。



豐田公司副社長寺師茂樹說，燃料電池技術屬於綠色發電技術，排放物只有水，而且燃料電池的能量密度高，很適合月球車項目。



據了解，此次合作中，日本宇宙航空研究開發機構主要想借助豐田的車輛耐久性技術和環境適應技術等；豐田則希望通過嚴酷環境中的試煉，提高自身相關技術，並借機推廣燃料電池車相關係統和技術。



（來源：新華網）