中國作為創始成員國簽署SKA天文台公約

中評社北京3月13日電／平方公里陣列射電望遠鏡（SKA）項目七個創始成員國——中國、澳大利亞、意大利、荷蘭、葡萄牙、南非和英國，12日在羅馬正式簽署了成立政府間國際組織的SKA天文台公約。



簽約儀式由意大利教育部長馬爾科·布塞蒂主持，十餘個國家和組織的100餘名代表出席。此舉旨在成立一個長期且穩定的組織，以負責SKA項目在國際範圍內的建造和運營工作。



中國科技部副部長張建國代表中國政府簽署了SKA天文台公約。他在接受記者採訪時表示，中國政府高度重視國際大科學工程，參與這類項目能夠促進世界各國在科技領域的交流合作，共同解決人類關注的難點問題。



SKA是計劃建造並運行50年的世界最大綜合孔徑射電望遠鏡項目，它並非單台望遠鏡，而是一個望遠鏡網絡，由2500面直徑15米的碟形天線以及250組低頻和中頻孔徑陣列組成，因接收總面積約“1平方公里”而得名。SKA將安裝在澳大利亞和南非，後續在兩國及其他非洲國家都會進行擴建。整個項目的總部位於英國曼徹斯特喬德雷爾班克天文台。



SKA董事會主席卡特琳·塞薩爾斯基表示，設計、建造及運營SKA需要數十年的努力、專業積累、創新、毅力及全球協作。公約的簽署奠定了使SKA成為現實的基礎。



據了解，中方自2012年起通過廣泛的國際合作深度參與SKA的關鍵技術研發、核心設備研製和科學問題研究。此外，中國科學家還利用500米口徑球面射電望遠鏡（“FAST”）、低頻望遠鏡陣列21CMA等國內已有設備開展先期科學研究。



（來源：新華社）