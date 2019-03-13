吳敦義可能徵召韓國瑜　王金平：都尊重

王金平到桃園楊梅治平高中，以“王叔叔”身份參與學校反毒宣導。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月13日電（記者 黃文杰）中國國民黨主席吳敦義12日鬆口，將保留“萬分之一的機會”徵召高雄市長韓國瑜參選2020。前“立法院長”、現任不分區“立委”王金平下午受訪表示，我們都尊重，因為大家都要基於黨的團結，還有我們主席的領導，我們都要表達支持。



王金平下午到桃園楊梅治平高中，以“王叔叔”身份參與學校反毒宣導，一進場全場尖叫聲不斷，王金平也頻頻跟學生玩擊掌遊戲，氣氛很嗨。



被問到國民黨前“立委”蔡正元提議，請吳敦義幫韓國瑜領表的看法？王金平說，還是尊重，領表大家都是可以領，“你（記者）也可以代表我去領”



被問到，初選辦法有沒有建議？“沒有！”王金平說，我努力我自己的，依照自己的規劃去走，是否全台走透透？王說，應該按部就班，有個時段是這樣。



被問到來學校受到學生瘋狂歡迎，王金平說，這樣很活潑，學生這麼熱情，也要熱情回應，也讓年輕人知道反毒重要性與必要性。



媒體問，如果徵召韓國瑜怎樣應對？“那、那、那、那、我不談這個問題”，王金平說。



會找誰當副手？是否找韓國瑜當副手？“沒有啦”。



心目中有沒有理想副手人選？王金平說，多方面考量，也沒有真正對象，現在還早啦，等到真正拿到國民黨的提名權才來討論，找副手會多方面設想，真正也要在獲得提名之後，才能做的工作。