長三角交通一體化進程穩步推進

中評社香港3月13日電／交通設施互聯互通、交通服務互通共享、運輸市場統一開放、區域港航協同發展……記者從近日舉行的2019年上海交通工作會議上獲悉，長三角交通的一體化進程正在穩步推進中，將向更高質量發展。



新華社報道，上海市交通委表示，2018年長三角交通一體化推進順利。在打通長三角地區省際斷頭路的9項重點項目中，盈淀路已建成通車，其餘8項均已開工。滬蘇浙皖還簽訂了《長三角地區治理貨物運輸車輛超限超載合作協議》，開展聯動執法。2019年，將繼續推進長三角交通更高質量一體化發展。



——推進交通設施互聯互通。完善區域鐵路網、公路網、高等級航道網等重大交通基礎設施。推進已開工的8項打通省際斷頭路工程。基本建成滬通鐵路一期工程，推進滬通鐵路二期和滬蘇湖鐵路上海段等項目建設。



——加強交通服務互通共享。加快蘇浙滬毗鄰地區客運公交化發展，加強長三角地區交通一卡通互聯互通。推進取消高速公路省界收費站工作。



——促進運輸市場統一開放。推進高速公路治超、“兩客一危”車輛管理等信息聯通和聯防聯控，推動長三角地區貨運行業徵信體系建設。



——推進區域港航協同發展。推進內河航道網絡化、區域港口一體化、運輸船舶標準化、綠色發展協同化、信息資源共享化、航運中心建設聯動化，協同推進區域港航一體化發展。