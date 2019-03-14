李彥宏：中國科技研發正在迅速趕上美國

全國政協委員、百度CEO李彥宏（中評社 林艷攝） 中評社北京3月14日電（中評社報道組）全國政協委員、百度CEO李彥宏李彥宏13日接受採訪表示，中美貿易摩擦，確實遇到一些困難，但是從大的趨勢上講，是不可能把兩個市場、兩個國家完全割開，這樣對大家都沒有好處。不光是中國依賴美國，美國也依賴中國，大家相互促進，共同發展是最好的。



談及國際環境對中國科技企業走出去的影響，李彥宏表示，中國在科技方面的進步非常明顯，我們的研發費用占GDP比重今年達到2.5%，美國是正在迅速趕上美國。在人工智能專利申請數量上也超過了美國，在全球排第一。而且中國有很多人口，所以有很多應用數據和場景，創新空間非常大。



“當然，中國的科技創新是不可能孤立來做的，需要和國際上其他經濟體友好交流。”李彥宏指出，中美貿易摩擦，確實遇到一些困難，但是從大的趨勢上講，是不可能把兩個市場、兩個國家完全割開，這樣對大家都沒有好處。



他強調，中國現在無論是研發實力還是生產製造實力，實際都處於上升階段。所以不光是我們依賴美國，美國也依賴我們，大家相互促進，共同發展是最好的。



此外，李彥宏還談到5G的發展。他認為，5G發展到成熟還要有幾年時間，雖然我們現在不知道最大的受益是什麼，但是總體發展方向上講是正確的，很多人、很多應用將從中受益。人們的創造力是無限的，能找到很多的新的應用場景。



作為民營企業家，李彥宏表示，國內營商環境正在改。去年十月前有很多雜音，很多人有各種各樣的擔心，但去年民營企業座談上，習近平總書記給了企業家很大信心，這次政府工作報告又有許多具體落實措施，是實錘，對民企發展注入新的活力，也給民營企業家增加了很多信心。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡）

