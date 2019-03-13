民進黨反自經區　朱立倫與盧秀燕齊轟

朱立倫下午到台中市府拜會盧秀燕。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月13日電（記者 林谷隆）中國國民黨前主席朱立倫13日下午至台中拜會中國國民黨籍台中市長盧秀燕，會後受訪表示，蔡政府反對自由貿易經濟示範區，從頭到尾都是“意識形態”。反對者提出一個理由，就是自貿區成立後，擔心“MIC會變成MIT”（中國製造會變成台灣製造），如果對台灣有信心，MIT就是MIT，更何況“MIC會變成MIT”，台灣也能產生附加價值，民進黨不能逢中必反，連經貿產業往來都要反。



盧秀燕也說，執政黨的動作，全台人民都看在眼裡面，大家在拼經濟，但是有些人就不斷阻饒、杯葛，或是酸言酸語，但是沒有關係。拼經濟是對的路，我們絕對要記得堅持到底，那有些人杯葛，見不得人好，或者是酸民酸語沒有關係，我們繼續前進，為台灣拼經濟。



高雄市長韓國瑜日前提出“自由貿易經濟示範區”的構想，讓高雄的農漁產品可以更快速外銷。“行政院長”蘇貞昌表態反對，還提出“4個不可行”，並稱自由貿易經濟示範區等於是幫中國開方便之門，利用台灣將中國產品銷出去，台灣將會被當成中國的共犯。



朱立倫13日下午拜會台中市政府，盧秀燕舉行閉門會談。會後，接受媒體聯訪，提到對“行政院長”蘇貞昌反對自貿區的看法，做上述回應。



朱立倫還說，現在台灣貨物有40%是出口到中國大陸與香港，經過轉口加工之後再出口到國際，這就是“MIT變成MIC”，反過頭來看，如果很多商品“MIC會變成MIT”，台灣可以增加更多就業機會，創造更多外匯收入。



朱立倫強調，為什麼聽到“MIC會變成MIT”就這麼害怕，完全不考慮中間可以讓台灣獲利有多少，所以民進黨就是逢中必反，但是反中不能連經貿往來都反對，連產業合作都反對。



朱立倫認為，如果在“MIC”的商品來到台灣加工出口，我們也會有附加價值，如果因此衍伸很多服務業，我們也能創造價值，這就是在全球化之中，我們怎麼去創造附加價值，創造產業鏈，不應該是斷掉產業鍊，斷掉能創造附加價值的可能。