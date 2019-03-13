以色列時尚界期待與中國展開更多交流與合作

中評社北京3月13日電／以色列特拉維夫時裝周10日至13日舉行。一些以色列時尚界人士在時裝周上表示，他們喜歡從中國歷史和文化中尋找靈感，期待未來能與中國時尚界展開更多交流與合作，也希望更多中國人“愛上”以色列時尚品牌。



特拉維夫時裝周對外關係負責人維多利亞·卡納爾在接受新華社記者採訪時說，以色列很多設計師，特別是年輕設計師對中國很感興趣，傾向於將中國元素融入設計中。中國消費市場巨大，以色列設計師非常期待自己的作品能受到中國市場歡迎，特拉維夫時裝周希望為兩國時尚領域合作提供機會。



從2011年開始舉辦的特拉維夫時裝周已成為以色列時尚界的“風向標”。卡納爾說，目前特拉維夫時裝周只是向外界展示以色列設計師的作品，未來期待能邀請包括中國在內的外國設計師前來展示作品，使特拉維夫時裝周成為一個國際化的舞台。



以色列申卡設計與工程學院時裝設計系主任利婭·佩羅茨對記者說，很多學生都喜歡從中國歷史和文化中尋找靈感並在設計中展示出來。中國青花瓷的藍白顔色就很受學生青睞，他們經常將青花瓷顔色用在作品中。申卡設計與工程學院希望與中國院校展開更多學術交流，與中國時尚公司有更多合作。



阿納特·梅舒拉姆和丈夫是一對年輕的時裝設計師，他們從申卡設計與工程學院畢業後就去了中國，一待就是4年。如今，他們已創建自己的時裝品牌“聖地公民”，並曾在特拉維夫時裝周上亮相。梅舒拉姆對記者說，他們被中國文化和時尚所吸引，中國元素對其設計產生了重要影響。



申卡設計與工程學院時裝設計系大二學生亞登·哈努卡也表示，中國元素令人驚嘆，中國建築、中國人喜愛的紅色和金色都是他們靈感的來源。



（來源：新華社）