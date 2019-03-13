黃暐瀚：藍僅韓國瑜有2020網路戰能力

黃暐瀚指出，國民黨獨有韓國瑜具2020大選網路戰的能力。（黃暐瀚臉書） 中評社台北3月13日電／中國國民黨主席吳敦義昨日接受電視專訪表示，將保留“萬分之一的機會”徵召高雄市長韓國瑜參選2020。對此，資深媒體人黃暐瀚13日在臉書表示，吳敦義直接把話講明，前主席朱立倫民調雖然高，但如果不是“穩贏”，為了“重返執政”，還是得打出韓國瑜這張“王牌”。韓還有一項目前各界都還沒有注意的關鍵，那就是“網路戰”的能力。說真的，如果不是韓國瑜，“總統網路戰”，藍營天王們，誰能應戰？



黃暐瀚臉書全文如下：



徵召韓國瑜？萬分之一！



數學上的“萬分之一”，那是“一萬次，出現一次”；但政治上的“萬分之一”，常常就是“萬一”。



什麼是“萬一”？



“阿弟，出門帶把傘喔”！



“厚～為什麼”？



“天黑黑啊！萬一下雨怎麼辦”？



擔心陰天會下雨，眼看事情可能會發生，這種時候的“萬一”，可就不是“萬分之一”。



正當全台“韓粉”焦慮的關鍵時刻，吳敦義出手了。吳敦義直接把話講明，朱立倫民調雖然高，但如果不是“穩贏”，為了“重返執政”，還是得打出韓國瑜這張“王牌”。



然而，在看待這些“天王”、“太陽”與“王牌”的同時，還有一項目前各界都還沒有注意的關鍵。



那就是“網路戰”的能力。



今天的撞新聞，我特別舉了“草地音樂會事件”，分析網路訊息的快速、雜亂與可怕。



說真的，如果不是韓國瑜，“總統網路戰”，藍營天王們，誰能應戰？

