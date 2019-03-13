羅文嘉：不鼓勵縣市議員參選“立委”

羅文嘉。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月13日電（記者 黃筱筠）民進黨下午召開中執會，通過2020年“總統”及區域“立委”提名初選作業選務相關事項、第10屆區域“立委”艱困徵召選區總數及選區別。發言人李明俐會後轉述，“總統”及“立委”候選人登記相關費用，比照上屆分別為新台幣400萬元及30萬元，不予退還，但經中執會協調撤回登記或退選者，則退還三分之二。



由於縣市議員選區與“立委”選區雷同，不少去年底才選上的縣市議員都想向上挑戰。據了解，民進黨秘書長羅文嘉在中執會表示，不鼓勵現任縣市議員投入“立委”選舉。



李明俐表示，民調費用方面，“總統”候選人比照上屆酌收新台幣100萬元，“立委”候選人酌收新台幣35萬元，不予退還，但登記後為同額競選者則全額退還；若協調過程未執行協調民調，撤回登記或退選者及經協調後形成同額競選者，退還三分之二；若協調過程執行協調民調，撤回登記或退選者及經協調後形成同額競選者，退還三分之一。保證金部分，“總統”候選人比照上屆不收取保證金，“立委”候選人酌收新台幣10萬元，除違紀競選候選人應予沒收外，其餘一律於選委會公告候選人名單後退還之。



李明俐表示，“總統”及“立委”候選人資格認定方面，依“公職候選人提名條例”第六條第一項及“公職候選人提名條例施行細則”第二條第一項規定，凡本黨黨員需入黨連續滿兩年始得登記為本黨提名之候選人，然目前公職人員選舉投票日尚未決定，但“中選會”已於1月31日決定“總統”及“立委”選舉同日進行投票，推估將於2020年1月辦理投票，故決議依循往例以2019年12月31日為“總統”及“立委”候選人入黨連續滿2年之計算基準日，即應於2017年12月31日(含當日)前入黨。其餘資格依“公職候選人提名條例”及施行細則之相關規定辦理。