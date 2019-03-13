朱立倫拜會尋求支持　盧秀燕不選邊

盧秀燕贈送朱立倫台中名產太陽餅。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月13日電（記者 林谷隆）中國國民黨前主席朱立倫13日下午拜會同黨籍台中市長盧秀燕，雙方舉行閉門會談。會後接受媒體聯訪時，記者詢問國民黨主席吳敦義表示將保留“萬分之一的機會”徵召高雄市長韓國瑜參選2020，朱立倫回應表示，他今天眼中只有燕子，“沒有其他子”，而且所有的台中市民，最關心就是經濟發展議題，所以其他政治問題，他建議可以去問國民黨中央。



盧秀燕今天熱情接待朱立倫，但她表示，因為她不選“總統”，所以她最客觀，又因為她從政的資歷很長，所以跟誰都有交情。另外一方面，朱立倫絕對是國民黨最有機會的人選之一，而且他也是最有可能成為“國家”的領導人之一。



盧秀燕強調，這個“之一”是指極少數的人，在她心目中認定，朱立倫絕對是名列前茅，因此她贈送他太陽餅，寓意就是在此，因為參選者很多，但實力大不相同，參選不是只有意願而已，一定要能夠贏。



盧秀燕提到，其次是要帶領“國家”走向正確的道路，一定要能好好治理“國家”，所以贏了大選，就要好好為“國家”奉獻、好好做事，因此朱立倫絕對是最適合的未來“國家”領導人之一。所以今天歡迎“輪子”來，希望他火力加速、全速前進。



朱立倫說，大家都說“三子”，剛剛盧秀燕叫他“輪子”，可能有人覺得很突兀，但其實他名字叫朱立倫，就是因為出生的地方名稱叫崙子，位在桃園八德，後來父親因為筆畫的關係，將它命名為朱立倫。