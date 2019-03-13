民進黨拍板　20個艱困“立委”選區採徵召

民進黨發言人李明俐。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月13日電（記者 黃筱筠）民進黨下午召開中執會，會中通過2020年“總統”及區域“立委”提名初選作業選務相關事項、第10屆區域“立委”艱困徵召選區總數及選區別。發言人李明俐會後轉述，第10屆區域“立委”選區共計73個選區，目前除新北市第三選區、台南市第二選區及彰化縣第一選區即將於3月16日舉行補選投票，尚未確定得票率外，其餘70個選區依據最近一次同類型公職人員選舉結果清查，得票率未超過42.5%之選區共計20個。也就是明年“立委”選舉有20個艱困選區，而2016年“立委”選舉艱困選區有30個。



李明俐表示，這20個艱困選區，包括台北市第三、四、五、六、七、八選區；新北市第九、十一、十二選區；桃園市第五、六選區；台中市第三、五選區；新竹縣第一、二選區；苗栗縣第一選區；基隆市（單一）；新竹市（單一）；金門縣（單一）；連江縣（單一）。除3個尚未確定得票率之選區及20個艱困徵召選區外，其餘50個選區將依照選務日程辦理提名初選登記作業。



本屆“立委”有113席，民進黨66席、國民黨33席、時代力量5席、親民黨3席、團結聯盟1席、無黨籍1席，目前還有4席“立委”待選。



她也說，至於第10屆區域“立委”艱困徵召選區總數及選區別，依據公職候選人提名條例第11條第四項規定：“第二類公職人員艱困選區係指本黨最近一次同類型公職人員選舉得票率未超過42.5%選區”。



她表示，艱困選區由黨主席提名經中央執行委員會同意後徵召，艱困徵召選區總數於提名初選公告前由中執會決定，其徵召辦法另訂之。2011年2月16日第十四屆第七次中央執行委員會已依規制定“立法委員”提名之艱困選區徵召辦法”。



另有關區域“立委”提名初選協調作業方面，她表示，中執會通過授權“2020大選提名策略小組”於區域“立委”初選協調截止前先行同意協調退選名單及退選後形成同額競選選區停辦民意調查，後續再請中執會追認。