委內瑞拉政府宣布全國電力供應基本恢復

中評社北京3月13日電／委內瑞拉總統馬杜羅12日晚在電視講話中宣布，委內瑞拉在打擊針對委電力系統的攻擊中取得了勝利，全國電力供應已基本恢復。



馬杜羅指出，對委電力系統發起的“網絡攻擊”來自美國芝加哥和休斯敦，接下來委政府將繼續深入調查，完善並維護供電系統，使這一系統“安全、強大、穩定、堅不可摧”。馬杜羅同時提醒民眾準備好收音機、電池、蠟燭、手電筒、蓄水容器等，以備不時之需。



12日下午，委新聞和通信部長羅德里格斯在總統府發表講話時提醒民眾，“電力戰爭”仍在繼續，對任何相關的犯罪行為要保持警惕並及時舉報。



羅德里格斯還說，相關部門當天早上已著手恢復向首都加拉加斯及周邊區域供水，這一地區自來水供應很快便會恢復正常。



委水資源保護部長巴斯克斯12日下午說，受電力供應不穩定影響而停水的區域將陸續恢復自來水供應，政府將優先保證醫院正常用水。



當天，委內瑞拉總檢察長薩博宣布，將對“涉嫌參與破壞國家電力系統”的委反對派領導人、議會主席瓜伊多進行調查。瓜伊多1月23日在一場反對黨集會活動中宣布自己為委“臨時總統”，並要求重新舉行大選。



自本月7日下午開始的大範圍停電是委內瑞拉近年來持續時間最長、影響地區最廣的一次，波及全國多地。委政府稱造成本次停電的原因是委國內最重要的古里水電站遭到反對派蓄意破壞。委電力供應逾六成來自水力發電，其中絕大多數發電量由古里水電站提供。



（來源：新華社）