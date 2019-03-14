中評現場：澳門代表熱議兩高報告　建良言

澳門團審議兩高報告（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月14日電（中評社報道組）3月13日上午，十三屆全國人大二次會議澳門代表團舉行全體會議，審議最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。代表們充分肯定司法體制改革取得的成績，並積極為法治中國建設建言獻策。



全國人大代表、中央政府駐澳門聯絡辦公室副主任張榮順對兩高報告表示完全贊同。他談到，讀完兩高報告可以看到，兩院在過去一年取得良好成績，而主要原因有三點：第一，堅決貫徹落實中央的決策部署；第二，穩定步履推進、深化司法體制改革，創造了一套行之有效的制度和機制；第三，擁有一支高素質的法官隊伍，以及一批優秀的司法工作人員。張榮順建議，一是要不斷加強法官隊伍建設。目前我國基層法院壓力較大，要進一步增加基層法院法官人數，在審判過程中，還涉及到法官的培訓和能力提升問題，所以要努力滿足人民群眾越來越多的司法訴求。二是要在法官擁有一定道德、職業操守約束的情況下不斷提高法官的待遇，保證他們有尊嚴的生活。



全國人大代表、全國人大常委會澳門基本法委員會委員林笑雲提出五點實際建議。第一，改制前和改制後經費的問題都要解決，要加大保障法院的公用經費。第二，對地區偏遠的地方法院的人員，待遇方面要給他們特別獎金，以鼓勵人員願意去貧困的地方去任職就職。第三，近年來侵害法官和檢察官的犯罪行為常有發生，所以應該加強對法官和檢察官的人身安全及職業的保障制度，使他們無後顧之憂。第四，加強培訓工作，以便提升法官和檢察官的專業知識、辦案能力，培養他的職業道德。第五，兩院要解決人才的流失問題，應該創造條件使法官和檢察官也能享受到比較高的生活水平和比較高的社會地位，得到每個人的尊重。



全國人大代表、澳門特區立法會議員崔世平表示，隨著大灣區發展規劃綱要公布，希望高法與高檢都要開始部署，迎接幾個大的發展所帶來的大量的新需求，要未雨綢繆，必須要快辦，大力辦，盡早辦。崔世平還指出，很多司法人員工作任務重、壓力大，應該給所有司法人員購買健康保險、人壽保險。此外，法官的數量、質量以及給他們提供的支援應該有所增加，尤其是對邊遠地區和發展較為快速的地區。