澳門代表答中評　談澳門回歸二十載

澳門團成員（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月14日電（中評報道組）今年是澳門回歸祖國20周年。過去20年間，澳門在經濟、文化、民生等方面都發生了巨大變化。國務院港澳辦主任張曉明日前在兩會“部長通道”上暢談澳門回歸以來的輝煌成就，他提到，澳門回歸祖國20周年紀念日是澳門社會關注的大喜事，也是國家的大事、喜事，澳門雖然地方不大，但在“一國兩制”實踐方面地位重要、獨具特色，且亮點不少。中評社記者在兩會期間採訪多位澳門人大代表，代表們均表示，回歸20年澳門有了翻天覆地的變化，社會各個方面都取得良好發展。



全國人大代表、澳門發展策略研究中心會長蕭志偉對中評社表示，澳門“一國兩制”的實行到今年已是第20年，澳門的老百姓在這20年裡看到國家的變化，也享受到國家經濟發展的紅利。相信絕大部分澳門居民對回歸後澳門的社會情況、經濟發展都非常滿意。另外，澳門居民以外的外國朋友以及內地的老百姓，都對澳門的回歸，澳門經濟發展評價都非常高，特別是一些外國朋友認為澳門在回歸20年間的發展堪稱奇跡。



“澳門能有現在這麼好的成績，有幾個因素在其中。”蕭志偉說，第一就是國家在改革開放40年間，特別是在過去20年裡處在一個高速發展的階段，澳門能夠把握好國家發展的機遇，同步獲得很好的發展。第二是國家推出的政策對澳門的支持，“一國兩制”和基本法根本性地解決了一些歷史問題，也讓澳門有一個很好的制度，在回歸以後集中力量解決經濟上、發展上的問題。第三，澳門過去愛國愛澳的基礎打得非常好，整個社會都在一個非常和諧的氛圍裡面，澳門特區政府與民間的關係都保持得很好。所以，澳門能夠走到今天，整個社會都非常穩定，老百姓也非常願意跟著特區政府的政策去把社會建設好。



全國人大代表、澳門婦女聯合總會副會長容永恩接受中評社採訪時談到，20年來，“一國兩制”在澳門得到了很成功的實踐。我們看到這20年來，澳門的社會經濟發展很迅速，居民的生活水平有很大的提升，社會保障、就業、醫療、教育等在這20年來發展得非常好。例如現在年輕人要讀大學，只要願意讀就可以，也不用擔心經濟上的問題；澳門的老年人所有的醫療費用都是政府去承擔，退休之後也有退休金。