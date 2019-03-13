王金平：台灣應成為自由貿易島

藍委王金平。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月13日電（記者 黃文杰）針對民進黨反對“自由經濟貿易區”，是否因“逢韓必反”，為是中國國民黨籍高雄市長韓國瑜提出就反對？中國國民黨前“立法院長”、現任不分區“立委”王金平接受中評社訪問表示，“這倒也不一定。”事實上，自經區有所謂“蛋黃”、“蛋白”區，他認為，自經區牽涉範圍很多，應該好好定義，要發揮它的功能，台灣應該成為一個“自由貿易島”，全島都是蛋黃區。



78歲的王金平爭取國民黨2020提名，今天下午換上牛仔襯衫，到桃園楊梅治平高中，以“王叔叔”身份參與學校反毒宣導，一進場全場尖叫聲不斷，王金平也頻頻跟學生玩擊掌遊戲，氣氛很嗨。



王金平分析，自經區有它的定義在。有要發揮它的功能在，自經區牽涉範圍很多，好比關稅、金流、物流，這個需要好好定義，訂出一個真正能夠讓台灣成為一個自由貿易島，過去有“蛋白”也有“蛋黃”，應該要讓全島都是蛋黃區。



民進黨是否基於選戰，就自經區進行策略性阻擋？



王金平認為，即使民進黨阻擋歸阻擋，還是要把問題給定義好，當初連自經區的法都沒有通過，也沒有所謂實行細則，現在可以好好重新規劃、重新定義，好比物流、金流及關稅要好好去定義，應該要把自經區相關法令規劃完整。