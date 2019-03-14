嚴峻答中評：習總講話強調深化融合發展

習近平參加福建代表團審議發表對台工作講話（來源：新聞聯播截圖） 中評社北京3月14日電（記者 李娜）3月10日下午，習近平總書記參加福建代表團審議時發表了一場重要講話，這是習近平總書記在今年兩會期間首次發表對台講話，習近平表示，要探索海峽兩岸融合發展新路。對台工作既要著眼大局大勢，又要注重落實落細。兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，努力把福建建成台胞台企登陸的第一家園。



對此，全國台灣研究會副秘書長、研究部主任嚴峻接受中評社記者採訪時說，習近平總書記參加十三屆全國人大二次會議福建代表團審議時發表講話的重中之重就是強調深化兩岸融合發展，這也是當前整個對台工作的重要工作內容之一。



嚴峻指出，大陸對台工作的主要任務是推動兩岸關係和平發展，以及推進祖國和平統一進程。深化兩岸融合發展能更好的保證兩岸關係和平發展，同時，深化兩岸融合發展本身也是推進祖國和平統一進程的一個重要內容，融合發展是兩岸走向和平統一的必由之路。



所以，嚴峻表示，習總書記在福建代表團審議的講話是重申了“1·2重要講話”中提出的五點重要方針政策中的第四點，即“深化兩岸融合發展”。融合發展的思想也是多年來大陸對台工作的主線之一，大陸對台政策是一以貫之的。（注，這句話中有些詞我删除了）



同時，習近平在此次講話中強調要把福建建成台灣同胞和台灣企業登陸的“第一家園”，對福建省對台工作提出了明確的要求。



為什麼是福建呢？嚴峻表示，在深化兩岸融合發展方面，福建省能夠比大陸其他省份做的更多，也能做的更好。一是時間上，要求福建先行先試，走在前面，同時在廣度、深度上要做到第一。一方面在廣度上，福建可以比其他省份開放更多領域，讓台灣同胞享有同等待遇；另一深度方面，在“共建兩岸共同家園”的過程中，包括相關領域的共同治理、融合等等，福建可以做的更深入。



嚴峻認為，福建要充分發揮“五緣”優勢，做到應通盡通，能夠通的都通起來。他提到，大多數台灣同胞的祖籍地都是福建地區，福建地區與台灣在語言及風俗習慣上幾乎一致，多數台灣人到福建都有回家的感覺，只不過他們還是認為，就城鄉發展總體水平而言，台灣還是比福建富庶、文明。所以，如果把福建地區建設成為經濟和社會文明都高度發達的地區，這對台灣同胞產生的震撼力可能是大陸其他地區難以比擬的，因為台灣同胞可能會思考：幾百年前祖先從福建來到台灣，是因為相信後代在台灣能發展得比在福建好，但現在福建比台灣的經濟和人文都發達，為什麼？相信這樣的思考對促進兩岸融合發展產生的影響會十分可觀。