嚴峻答中評：蔡惡化兩岸關係　背離民意

全國台灣研究會副秘書長、研究部主任嚴峻（中評社圖片） 中評社北京3月14日電（記者 李娜）3月11日，蔡英文召開“國安”高層會議提出反制“一國兩制台灣方案”指導綱領，就兩岸、外交、經濟、民主法制等各層面聽取相關部門報告，並進行討論。會後提出因應及反制“一國兩制台灣方案”指導綱領，作為“國安”團隊與行政部門的行動準則。



針對蔡英文提出的所謂反制方案，國台辦發言人安峰山12日回應說，蔡當局不斷肆意攻擊大陸，欺騙台灣民眾，煽動兩岸敵意，升高兩岸對抗，惡化兩岸關係，是拿台灣民眾的利益福祉作賭注，撈取選舉私利，完全是為了一己之私、一黨之私。



全國台灣研究會副秘書長、研究部主任嚴峻接受中評社記者採訪時分析道，蔡英文提出的所謂反制方案基本有兩個動機，第一，是其長久以來根深蒂固的“台獨”思想、仇視大陸情結的再一次表露。第二，從策略角度，是其著眼於台灣地區領導人和立法委員的選舉，因為馬上要進入競選期，但民進黨目前在經濟提升方面乏善可陳，在社會改革方面又非常粗糙，搞得民怨沸騰，選情對民進黨來說十分不利。



因此，在這種情況下，嚴峻表示，民進黨又重新回到了仇中、恐中、挑動民粹的老路上，借此誇大大陸對台灣的威脅，煽動民粹情緒，以此來吸引民進黨在綠營的選票。



嚴峻表示，首先，民進黨這樣的行為對台灣民眾已經不起作用了。民進黨反覆採取悲情意識、仇中意識，台灣民眾已經厭煩了這套戲碼。去年的“九合一”選舉結果已經證明民進黨的這套選舉套路失效了，這次其故伎重演，只會再一次受到重挫。



第二，對台灣民眾來說，現在最主要的是提高自身的生活水平，越來越多的台灣民眾認識到，如果兩岸關係不好，那麼台灣經濟也不會好。想要兩岸關係好，就必須與大陸方面確認“九二共識”這一共同政治基礎，民進黨拒不承認“九二共識”，僅靠煽動民粹情緒，並不符合當前台灣民眾的主流訴求——搞經濟，因此民進黨當前與島內主流民意背道而馳，注定不得人心。



第三，對於民進黨當局這種倒行逆施，大陸方面會給予堅決的反對和遏制，一方面會與“台獨”分裂勢力進行堅決鬥爭，另一方面則會以最大的誠意、善意，積極開展各項兩岸民間交流，盡最大努力保持兩岸的和平穩定發展，讓更多的台灣同胞在兩岸交流中有獲得感。