吳敦義批綠抹紅自經區　黨團提法案力拚

國民黨副發言人黃心華。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午召開中常會，黨主席吳敦義親自主持，會中臨時動議有多位中常委，支持高雄市長韓國瑜提出的重啟自由經濟示範區，吳敦義在會中裁示，目前地方政府積極把貨賣出去，卻被蔡政府抹黑成被統戰，蔡政府對此應感到慚愧，吳也請“立院”黨團針對自由經濟示範區提出修正法案，並請智庫下週一併列入常會報告。



國民黨副發言人黃心華會後轉述中常會狀況，黃表示，吳敦義針對支持重啟自由經濟示範區一事裁示，地方與“中央”拚經濟，彼此相輔相成，目前地方政府積極把貨賣出去，卻被蔡政府抹黑成被統戰，蔡政府對此應感到慚愧，不但沒有體恤地方政府協助農漁民把貨賣出去的苦心，反過來對藍營執政縣市抹紅、戴帽子，這是不健康且不好的作為。



吳敦義認為，應嚴正告訴蔡政府能了解“中央政府”要有能力打開對外經貿，而非消極抱怨、批判或戴帽子。



副主席曾永權在會中也強調，這段時間大家都有發現，民進黨過去不斷拚戰爭、製造對立，只有國民黨真心拚經濟、拚民生。



此外，面對國民黨近日對於自由經濟示範區欲立法的理念，綠委不斷抨擊與抹黑，自由經濟示範區立法宗旨包含，自經特區對全世界開放，擁抱全世界，其次，在自經區引進國際水準的行政效能，第三，透過自經區深化前店後廠深層加工模式，將“國外”商機引進的商機，無論區內、區外廠商都能參與加值活動獲利，幫本地廠商增加新的行銷賺錢管道，最後，透過自經區立法吸引台灣人才、資金回流。



另外，中常會中也有中常委對於台灣能否加入RCEP感到憂心，吳特別表示，應透過文傳會，對於台灣加入經濟組織的現況與碰壁困境，高度反映出來，讓人知道面臨危機。而蔡政府拿不出辦法，未盡力爭取積極讓台灣加入經濟組織的作為，讓台灣在新經濟整合置之度外，表現失職，政府應對此有高度警戒之心。