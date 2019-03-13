大停電近一週　委內瑞拉控美國網攻搞破壞

中評社香港3月13日電／委內瑞拉總統馬杜羅政府指控美國對境內水力發電設施發動“網路攻擊”，導致國內大部分地區從7日下午停電至今近一週。



專家說，這種可能性不是沒有，但委內瑞拉水力發電設施純粹因設備老舊故障而停電的“可能性更大”。



加密貨幣交易安全公司TheVault技術長密道頓說，利用電腦病毒對電廠發動攻擊可能是“國家所為”。



密道頓告訴法新社：“但在深諳委內瑞拉情況下，這可能是內部問題。” “通常若要讓某座工廠或輸電網系統故障，必須對當中運作的機器動手腳。作法是繞過內建的安全功能，造成機器超載當機。”



中央社援引報道，密道頓舉stuxnet電腦病毒為例，這個病毒據說在2010年嚴重破壞了伊朗核子計劃。



“基本上，你找到方法將病毒植入控制工業系統的電腦中。俄羅斯就是對烏克蘭發動類似攻擊。”



2016年12月烏克蘭遭受疑似病毒侵入的網路攻擊，導致首都基輔部分地區短暫停電1小時。



密道頓指出：“實際上，他們利用的病毒外流，還造成馬士基航運公司和聯邦快遞公司損失達數億美元。”



華府戰略暨國際研究中心（CSIS）科技和公共政策計劃主任路易斯表示，美國發動攻擊的可能性不高。 路易斯還說：“美國通常針對金融和網路下手，不會對電力動手。這樣做有什麼好處，何必自找麻煩。”



批評委內瑞拉政府的人士則將這次停電歸咎於基礎建設缺乏投資維護。委國經常發生停電，卻從未這麼大規模，或停電這麼久。