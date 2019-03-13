巴勒斯坦譴責以色列侵犯阿克薩清真寺

中評社北京3月13日電／巴勒斯坦總統府12日發表聲明，譴責以色列對位於耶路撒冷老城“尊貴禁地”（以方稱聖殿山）的阿克薩清真寺的侵犯行為，並警告這些行為將帶來嚴重後果。



聲明呼籲國際社會緊急介入，阻止以色列軍警和猶太定居者繼續挑釁穆斯林感情，防止事態升級。聲明說，巴總統阿巴斯正同約旦等有關各方密切聯繫，呼籲向以色列政府施壓以停止“危險的升級行為”。



此外，巴看守政府等方面也發表聲明，譴責以色列對阿克薩清真寺和禮拜者的侵犯，並呼籲國際社會緊急介入制止以方的侵犯行為。



以色列警方12日發表聲明說，一些巴勒斯坦人當天向聖殿山（穆斯林稱“尊貴禁地”）的一個以色列警察哨所投擲燃燒彈，哨所受損，一名警察吸入煙霧致呼吸困難。以色列警方隨後疏散人群並關閉聖殿山所有出入口。目前以警方已逮捕3名嫌疑人，並對其進行訊問。



另據以色列媒體報道，警察哨所被襲擊後，以色列警方衝進聖殿山，並與進行禱告的一些巴勒斯坦人發生了衝突。以警方逮捕了部分巴勒斯坦人並封鎖了進入耶路撒冷老城的道路。



自今年2月18日以來，巴勒斯坦人與以色列警方在聖殿山區域發生多起衝突。一些巴勒斯坦人試圖進入位於聖殿山東側、2003年以來被以方關閉的區域。



位於耶路撒冷老城的聖殿山（穆斯林稱“尊貴禁地”）同為猶太教和伊斯蘭教聖地，長期以來是巴以衝突的焦點。以色列在1967年第三次中東戰爭中從約旦手中奪取耶路撒冷老城的控制權。根據約以兩國達成的協議，聖殿山的管轄權仍歸約旦，治安權則由以色列警方控制。



（來源：新華社）