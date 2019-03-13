中評鏡頭：王金平提前歡度78歲生日　　　

王金平到治平高中進行反毒宣導，校方特別準備一座三層大蛋糕，替王金平慶生。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月13日電（記者 黃文杰）中國國民黨前“立法院長”、現任不分區“立委”王金平下午化身“反毒、反黑王叔叔”，到桃園楊梅治平高中進行反毒宣導。王金平生於1941年3月17日，校方特別精心準備一座三層大蛋糕，提前4天，祝福王金平78歲生日快樂，王也當場許下三個願望：



第一，王金平用英語告訴在場的學生，希望每位同學，happy together everybody（歡樂在一起），第二，希望每位同學大家課業進步、未來前景光明遠大、幸福美滿，第三，祝福“國運”昌隆、我們“國內”和諧、兩岸和平、“國家”繁榮發展。全場掌聲不斷。



治平高中董事長吳慶堂下午也陪同王金平出席反毒活動，76歲的吳慶堂，在桃園甚至台灣教育界，算是響叮噹人物，跟王金平熟識多年。



吳慶堂曾任“國民大會代表”，也是台灣出版業者，更是全台灣最大之私立高中職學校擁有者, 吳慶堂與妻子王美只，分別擔任桃園啟英高中、治平高中董事長，桃園啟英學生人數7100多人，雖然是全台第二大私立高中職校，但是加上全台排名第六大的治平高中5745人，夫妻倆擁有1萬3千多位學生。