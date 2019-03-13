高雄拚觀光　清明節辦春捲大PK

春捲是台灣庶民美食。（潘恆旭臉書） 中評社台北3月13日電／高雄市繼3月舉辦包子大賽後，市府觀光局長潘恆旭13日又在臉書發文，宣布高雄市將在清明節舉辦“春捲Buffet大PK”比賽。潘說春捲是台灣庶民美食，清明節時除了掃墓祭祖之外，吃春捲也是節日特色。春捲吃法各地不同，而這次比賽項目分為“春捲、潤餅、越南春捲”三種類別，最後將綜合網路投票與評審分數選出前十大商家。潘號召在地店家一起參與，讓更多人發現高雄在地美食。





潘恆旭臉書全文如下：



清明節限定美食比賽登場 春捲Buffet大PK



清明節即將到來，三月中也是春捲（潤餅）商家開始忙碌的時節，已故文人林語堂愛吃潤餅，曾形容是“用白紗包著的禮物”。好吃的春捲（潤餅）大有學問，不僅餅皮講究厚薄度，還要柔軟Q彈帶有麵皮香味，琳瑯滿目的內餡鹹甜中和，層次豐富口感更讓人齒頰留香，為推廣高雄道地春捲美食，市府“觀光局”繼烏魚子、包子後再推十大春捲大賽，即日起受理網路報名。



春捲是台灣庶民美食，清明節時除了掃墓祭祖之外，吃春捲也是節日特色，而春捲吃法南北不同：南部春捲餡料多半先經過熱炒，而北部習慣稱春捲為潤餅，食材多為川燙。南部春捲特色就是澎湃，一般民眾家裡在清明祭祖時都會準備一整桌富盛菜料，號稱春捲Buffet，像是豆芽菜、高麗菜、豆干、蛋絲還有香腸，最重要的是要灑上滿滿花生糖粉，口味甜甜鹹鹹，深受民眾喜愛。所以，這次特別在清明節前舉辦春捲大賽，號召在地店家一起參與，讓更多人發現高雄在地美食。



這次比賽項目是“春捲、潤餅、越南春捲”三種類別，是以閩台式非油炸薄麵皮內包餡料及越南式非油炸米漿皮包餡料之春捲為主，即日起接受網路報名，報名資料審核後將進行第一階段網路投票，票數最高前25組將進入第二階段決賽，由評審至店舖進行試吃評分，最後綜合網路投票與評審分數選出前十大。



首次辦理的春捲大賽，這次也加入了市場中常見的越南式春捲，與台式春捲都是冷食類的市場美食，有意參加比賽的店家可以上網查詢報名資訊，報名時間即日起至3月15日截止，報名網站：https://bit.ly/2Tvyq2f。

