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中評鏡頭：政協閉幕 委員們忙合影
http://www.CRNTT.com
2019-03-14 00:15:20
全國政協十三屆二次會議閉幕，委員們紛紛在大會堂門口合影留念。（中評社 林艶攝）
中評社北京3月14日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議3月13日上午圓滿落幕。早上8點30左右，北京晴空萬里，天空飄著白雲朵朵，非常難得的好天氣。政協委員們早早地趁車抵達大會堂東廣場，由於昨天是最後一場大會，隨後就要閉幕各自回到自己的城市和崗位上奮鬥了。因此，各個界別的委員們紛紛都在大會堂東廣場駐足合影留念，這也引來無數媒體的關注。
（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：李娜 實習記者：張磊）
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