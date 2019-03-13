﻿瑪雅的世界一窺遠古美洲文明

中評社北京3月13日電／從熱帶雨林發源，發展至巔峰卻又突然銷聲匿跡，只留下預言“世界末日”的曆法、高超的數學成就、神秘莫測的金字塔、體系繁雜的文字等。一直以來，瑪雅文明都以其發達的文明成果與神秘的消亡引發人們無盡的遐想。



目前，由成都金沙遺址博物館、湖北省博物館、深圳博物館、洛杉磯郡藝術博物館聯合主辦的“瑪雅的世界：洛杉磯郡藝術博物館藏古代瑪雅藝術品特展”正在成都展出。洛杉磯郡藝術博物館館藏的214件（套）古代中美洲藝術精品，以近2000年的時代跨度，讓觀眾一窺古代瑪雅人的宇宙觀念、宗教信仰、王權、文字藝術、天文曆法、社會與生活等，其中大部分展品為首次在中國展出。



奇跡般崛起又神秘消失



說到人類早期文明，人們最熟悉的可能是古巴比倫、古埃及、古印度和中國，但這並不意味著古代中美洲沒有早期文明。19世紀中葉，美國探險家在中美洲的熱帶雨林中發現瑪雅古遺跡，就揭開了人類文明的另一種輝煌圖景。



在阿茲特克、印加與瑪雅三個美洲土著文明中，瑪雅文明無疑是最著名的一個。作為中美洲的代表性文明，瑪雅文明位於美洲中部尤卡坦半島，即今天的墨西哥東南部、危地馬拉北部、伯利茲及洪都拉斯西部等地區，是美洲印第安瑪雅人在與亞、非、歐古代文明隔絕的條件下獨立創造的偉大文明。



在歷史的時間軸上，瑪雅文明可分為前古典時期、古典時期、後古典時期及後征戰時期。在前古典時期早期，中美洲最早的文明之一——奧爾梅克文明在墨西哥灣沿岸繁榮起來，它與中國商周同時期，對此後整個中美洲所有文明都產生了重大影響。



