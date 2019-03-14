中評現場：政協閉幕 委員們收獲大

全國政協會徽（中評社 林艶攝） 中評社北京3月14日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議3月13日勝利閉幕，全國政協主席汪洋在閉幕會上發表重要講話，他表示，新時代的人民政協要有新時代的樣子，新時達的政協委員也要有新時代的形象。政協沒有名譽委員，只有責任委員。在大會結束後，中評社記者也訪問了多位政協委員，他們分享了此次參與的收獲。



全國政協委員、香港中文大學當代中國文化研究中心榮譽研究員凌友詩表示，除了了解到很多的國家戰略部署、感受到政府奮發有為外，還未自己能夠在大會主席台上就兩岸統一的熱切期盼發言，而此生無憾。一方面是因為自己多年的思想和研究能夠得以表達，另一方面是當題目剛剛報出來就已經獲得掌聲時，深切地感受到中國人的熱切期望。這種熱切期望給了她很大的信心，她也表示未來在兩岸統一、一國兩制實踐的事業上，要做更多的貢獻，付出更多的努力。這種激勵，讓她感受到了民心民氣。



連任三屆的全國政協委員、著名京劇表演藝術家、奚派傑出傳人張建國表示，今年收獲太大，習近平總書記第一次到文藝界別聯組，倍感高興。當時，他就坐在總書記的對面，現場聆聽了總書記對文藝界提出的四個支持、四個堅持、四個堅守，堅守以人民為中心，堅守為人民奉獻精品等，印象深刻。同時對自己從事的文藝事業感到非常自豪，也要在新時代裡創造出更好唱響時代的作品。在兩會上，他也帶來了“互聯網+”的提案，他建議，傳統的優秀文化要與時代同步，要跟上時代5G這樣的新高科技，把我們的傳統文化弘揚出去，讓傳統的藝術經典也時尚。



全國政協委員、奧克集團董事局主席朱建民表示，新時代的政協無論是對專門協商機構的新定位，還是對委員凝聚共識、建言資政、雙向發力上，都有很好的作用，讓我們找到更好地參政議政的感覺。汪洋主席提到“政協沒有名譽委員，只有責任委員”，他認為，這既是給自己的一種政治追求，也是我們的國家、我們的黨和政協給我們提供一個舞台。我們應該圍繞這個中心工作，發揮好專門協商的作用，建言資政。



全國政協委員、中國工業互聯網研究院院長、中國電子學會副理事長徐曉蘭表示，今年是收獲滿滿。一方面是在會議期間了解了更多的國家戰略部署，同時我們也針對整個國家的戰略定位和重點工作開展我們全國政協委員的履職。2019年是經濟工作非常不易的一年，更需要我們通過履職來參政議政。對委員來說，也強化了履職的職能，如何更好地履好職、諫好閻、獻好策，進一步提高我們委員的履職質量，這個是很重要的。間也有一個比較大的改變，就是委員要“交作業”了。

