國民黨設不動產處分專案小組　拋售黨產

國民黨中常會通過成立“不動產處分專案小組”，行管會主委邱大展在記者會上進行說明。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨中常會今天下午通過成立“不動產處分專案小組”，行管會主委邱大展表示，依政黨法規定，國民黨須在今年12月4日前處分完成172筆不動產，但黨產會只同意出售43筆，因此成立此小組，進行後續出售處理。



政黨法在前年12月6日正式施行，依照政黨法規定，政黨不可購置非辦公使用的處所，若有，應在2年內依法補正，否則將處500萬元以上2500萬元以下罰鍰。



邱大展今天指出，國民黨依法應在今年12月4日前完成政黨法規定的項目，已將可處置的172筆不動產向黨產會申報出售，但黨產會僅同意出售43筆不動產（土地23筆、建物20筆），並須在6個月內完成；另有129筆黨產會暫不同意出售。



為啟動43筆不動產的出售程序，今天在中常會上通過成立“不動產處分專案小組”，召集人由副秘書長杜建德擔任，成員還包括邱大展、行管會財務室主任藍淑惠、組發會專委張偉忠、考紀會主委魏平政、推薦中常委沈慶光、委任律師張少騰共7人。



邱大展說，該小組的主要工作為，徵選建議不動產的估價公司、拍賣不動產的底價審核和建議、督導開標程序等。而原則上這43筆將公開招標辦理讓售，但如果無法在期間內完成，考慮用比價、議價等辦法。



此外，拍賣後的價金，黨產會同意扣除估價、拍賣等作業費用後，全數匯入指定銀行帳戶，作為大量解雇員工及優存、月退人員及2017年1月31日前離退人員等給付費用。



至於黨產會不同意出售的129筆該如何處理？邱大展強調，這不可歸責於國民黨，國民黨想要出售，但黨產會不同意，他們之前已告訴“內政部”，“內政部”也說會與黨產會協商。