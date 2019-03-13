訪陸高規格接待？韓國瑜：尊重港澳深廈安排

韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社高雄3月13日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜13日下午在市政府被守候媒體堵訪，媒體關切韓此行登陸被最高規格接待？韓表示，我們現在不敢講太多，怕像上次新加坡、馬來西亞一樣，若到時候安排不出來或怕有其他變化，會被外界認為我們在講大話。我們就按表操課，一切尊重港澳深廈的安排。



韓國瑜將於3月22日至28日訪問香港、澳門、深圳、廈門。



媒體又問大家關心韓國瑜下一步？民進黨議員王世堅甚至引用聖經“神愛世人”建議韓考慮2020？



韓國瑜重申，現在意見滿天飛，但他還是一句話“2020“總統”大選現在不在他考量之內，他現在全心全意幫高雄衝經濟”。至於王引“神愛世人”建議韓考慮2020？韓笑說，謝謝王議員，他越來越可愛！



此外，媒體也詢問韓國瑜怎看廣播主持人黃光芹因採訪韓國瑜而被韓粉攻擊？



韓也呼籲，請支持他的好朋友尊重不同意見、愛與包容，千萬不要用過當的文字、語言去批判。黃光芹小姐是新聞界的資深前輩，學經歷非常完善，請愛護韓國瑜的朋友一定理性。



至於警察大學教授葉毓蘭抨擊韓國瑜團隊一事，



韓國瑜表示，團隊中每個人的表述的方式有所不同，身為市長一定會支持團隊，或許有些人表現未必如各界滿意，但他會提醒改善，也包括自己在內。他感謝葉毓蘭教授提醒，他們會繼續調整，希望有團隊合作的概念。



韓國瑜今日無公開行程，電視媒體一早守在市長室外直至下午才見到韓。韓表示，最近行程真的很多、很滿，包括要拜訪的企業跟人也多，只能在有限時間內盡量滿足各界的分配，同時還要面臨即將召開的市政總質詢等。



此外，媒體也關心韓國瑜妻子李佳芬是否隨行出訪大陸？



韓國瑜表示，他們還沒討論，但如果要去，佳芬姐一定是自費。