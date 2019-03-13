馬雲涉足快遞業 阿里拋近47億元入股申通

中評社北京3月13日電／3月11日，申通快遞發布公告稱，公司控股股東德殷投資及實控人陳德軍、陳小英與阿里巴巴於3月10日簽訂了《框架協議》，阿里巴巴將斥資46.65億元戰略入股申通快遞。



業內人士表示，憑借阿里巴巴在物聯網等方面的優勢，將有助於申通快遞加快探索智能物流、快遞末端等布局，建立公司在快遞物流行業內的差異化競爭優勢。



受阿里巴巴戰略入股

未變更控股權



目前，德殷投資持有申通快遞53.76%的股份，據公告顯示，德殷投資擬新設兩家與其處於同一控制下的子公司：新公司A與新公司B。德殷投資將以其持有的申通快遞股份出資或轉讓完成後，新公司A與新公司B將分別持有申通快遞29.9%、16.1%的股份。



根據《框架協議》顯示，阿里巴巴將通過受讓實控人或德殷投資持有的新公司A的股權或者向新公司A增資的方式獲得其49%的股權，為此將支付的對價為46.65億元。



據悉，交易完成後，德殷投資在股東結構變更前持有的申通快遞53.76%的股份仍由實控人通過德殷投資和新公司控制，申通快遞的實控人未發生變化，仍為陳德軍和陳小英。



目前，新公司A與新公司B尚未設立。申通股份在公告中表示，《框架協議》簽署之後，交易各方將盡快根據協議約定的條款和條件起草並協商入股及融資相關的協議並簽署正式的交易文件，同時將啟動新公司A和新公司B的設立工作。



申通股份方面還表示，交易完成後，公司將與阿里巴巴在物流科技、快遞末端、新零售物流等領域進一步探索合作。受此消息面影響，3月11日申通快遞開盤漲停，截至下午3時收盤封住漲停價22.48元/股。



2018年，國務院辦公廳印發《關於推進電子商務與快遞物流協同發展的意見》，明確了快遞行業在智能快遞箱、末端網點、末端快遞車輛通行方面將得到政策支持。



快遞業務受益電商增長

加速智能物流構建



2月26日，發改委發布《關於推動物流高質量發展促進形成強大國內市場的意見》，提出大力發展數字物流，加強數字物流智能化設施建設，提高物流軟件智慧化水平。支持物流園區和大型倉儲設施等應用物聯網技術，加快數字化終端設備的普及應用，實現物流信息采集標準化、處理電子化、交互自動化。



據記者了解，申通快遞通過持續加大基礎建設投資和改造力度，推進倉儲向智能化、分揀向自動化轉變。其自動化分揀設備已經在浙江義烏、山東臨沂、河南鄭州等多地推行。據公司測算，自動化分揀的投入預計可以節約70%的人工成本，提升作業效率。



除此之外，申通快遞表示，公司將加大對自動化分揀、自動化掃描、自動化稱重、自動化計泡等設備的投資，實現庫內操作“無人化”。通過前端推廣普及及自動化分揀，在裝卸貨格口全部安裝伸縮機，在倉儲庫房推行堆垛機等，逐步降低運營、人力和管理成本，提高公司的物流效率。



同時，記者獲悉，申通快遞建設的自動分揀數據中心平台，能提升數據采集的完整性、準確性、規範性，有效支持業務運營和經營分析，同時為轉運中心和網點的準確高效分揀提供數據支撐。



受益快遞業務的持續增長，近年來申通快遞業績保持著良好的增長勢頭。2018年，公司實現營業總收入170.14億元，同比增長34.42%；淨利潤為20.45億元，同比增長37.46%，每股收益為1.34元。



根據申通快遞2019年1月份經營簡報顯示，1月份公司共完成快遞業務量5.1億票，同比增長42.96%，並帶動實現快遞服務收入17.26億元，同比增長39.71%。對此，申通快遞方面表示，快遞業務的增長主要受電商行業持續增長和公司服務質量提升等有利因素推動。



（來源：中國青年網）